Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Новости Украины: Какие праздники будут в марте 2019 года и сколько будут отдыхать украинцы.

С приходом весны, давайте разберемся: какие выходные и праздничные дни будут в марте 2019 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2019 года?

Количество рабочих дней в марте составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 11. И плюс еще один день 7 марта – предпраздничный, укороченный на 1 час.

У украинцев в марте 2019 года будет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта.

Компания "Укрзализныця" на этот день уже назначила 17 дополнительных поездов, которые будут курсировать из столицы во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и по другим направлениям.

Календарь на март 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 20;

- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).

8 марта – дополнительный выходной в честь праздника – Международного женского дня.

С 4 по 10 марта нас ждет масленичная неделя. 10 марта - Прощеное воскресенье. А с 11 марта начнется Великий пост.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения. 27 апреля Великий пост завершится, 28 апреля мы встретим Пасху.

Кроме государственного праздника, в марте отмечают много важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

3 марта – Всемирный день писателя.

4 марта – Масленица 2019, начало сырной недели, которая продлится до 10 марта.

8 марта – Международный женский день.

9 марта – Международный день ди-джея, а также День землеустроителя.

10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.

11 марта – начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.

21 марта – Всемирный день поэзии и Международный день кукол, а также Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

23 марта – Всемирный день метеорологии.

24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра.

Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – вторник - Новый год

7 января – понедельник - Рождество Христово

8 марта – пятница - Международный женский день

28 апреля – воскресенье - Пасха

1 мая – среда - День Труда

9 мая – четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

16 июня – воскресенье - Троица

28 июня – пятница - День Конституции

24 августа – суббота - День независимости

14 октября – понедельник - День защитника

25 декабря – среда - католическое Рождество

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.