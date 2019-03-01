Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы

С приходом весны, давайте разберемся: какие выходные и праздничные дни будут в марте 2019 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2019 года?
Количество рабочих дней в марте составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 11. И плюс еще один день 7 марта – предпраздничный, укороченный на 1 час.
У украинцев в марте 2019 года будет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта.
Компания "Укрзализныця" на этот день уже назначила 17 дополнительных поездов, которые будут курсировать из столицы во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и по другим направлениям.
Календарь на март 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 20;
- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).
8 марта – дополнительный выходной в честь праздника – Международного женского дня.
С 4 по 10 марта нас ждет масленичная неделя. 10 марта - Прощеное воскресенье. А с 11 марта начнется Великий пост.
Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения. 27 апреля Великий пост завершится, 28 апреля мы встретим Пасху.
Кроме государственного праздника, в марте отмечают много важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:
Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.
На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.
Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.