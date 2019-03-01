Турчинов: Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что за 5 лет войны против Украины со стороны РФ убиты 13 тысяч граждан Украины, включительно 3 тысячи военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что за 5 лет войны на Донбассе, которую ведет против Украины Россия, были убиты 13 тысяч украинцев, в том числе 3 тысячи военнослужащих, а рождаемость в стране за минувший год снизилась на 7%.

Турчинов отметил, что это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Он привел данные за 2018 год, в котором родилось 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни - 587 тысяч человек. Таким образом, за прошедший год украинцев стало меньше на 252 тысячи. Он подчеркнул, что эта тенденция с каждым годом будет только ухудшаться.

На заседании IV Всеукраинского Форума Семьи в пятницу, 1 марта, в Киеве, Турчинов добавил, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а "количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 тыс.".

В эту статистику, по словам Турчинова, также добавили "миграционные цунами, которые "вымывают" из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы".

Таким образом, в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире.

Турчинов подчеркнул, что сокращение населения становится для страны одним из главных факторов, который грозит не просто национальной безопасности, но и самому существованию украинской нации.

По мнению секретаря СНБО, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственного учреждения, "которое будет заниматься этим вопросом, обеспечивать планирование и реализацию масштабных государственных программ по семейной поддержке, созданию условий для рождения и воспитания детей".

Турчинов выразил убеждение, что для государства развитие и защита института семьи должны стать приоритетом и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины. При этом он считает необходимым "сохранить определенный для страны стратегический приоритет европейской и евроатлантической интеграции, помогая другим странам ЕС сохранить христианский фундамент, который в свое время стал основой их развития и безопасности".