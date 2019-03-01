Какие сюрпризы готовит март: синоптики обнародовали прогноз погоды на март

Новости Украины: Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на март.

Средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра на месяц.

"Средняя месячная температура ожидается 0-5° тепла, что около средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте выпадет 29-42 мм осадков, в горных районах и на Закарпатье 44-90 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".