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Какие сюрпризы готовит март: синоптики обнародовали прогноз погоды на март

Какие сюрпризы готовит март: синоптики обнародовали прогноз погоды на март
11:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на март.

Средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра на месяц.

"Средняя месячная температура ожидается 0-5° тепла, что около средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте выпадет 29-42 мм осадков, в горных районах и на Закарпатье 44-90 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

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Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

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"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

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Погода, Синоптики, Март, Погода на марта.
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