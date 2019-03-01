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Епифаний заявил, что УПЦ МП финансово мотивируют не переходить в ПЦУ

Епифаний заявил, что УПЦ МП финансово мотивируют не переходить в ПЦУ
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что РПЦ мотивирует финансово священнослужителей УПЦ МП не переходить вместе с общиной в ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ Епифаний митрополит Киевский и всея Украины сообщил, что из УПЦ МП в ПЦУ переходят чаще всего приходы, чем священники. Частично, это происходит из-за того, что этих священников финансово мотивируют оставаться в подчиненности РПЦ.

По мнению Епифания, 60% общин переходит со священниками, а другие общины определяются, переходять ли в единую церковь, а священник, к сожалению, принимает решение оставаться в РПЦ. Это происходит из-за того, что им трудно преодолеть некий моральный барьер.

Глава ПЦУ считает, что если они проповедовали до этого времени, что эта структура (УПЦ КП) является неканонической, неблагодатной, - то есть все то, что пропагандировала до этого времени Москва, - то определенным священнослужителям очень сложно переступить эту черту.

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По его словам, сейчас "в их мозги снова вкладывают, что после выборов придет пророссийский кандидат, и все вернется назад". Епифаний заявил о существовании доказательств, что таких священнослужителей финансово поддерживают, если они не переходят вместе с общиной. Он назвал правдивой такую информацию и считает, что таким образом священнослужителей мотивируют не переходить в ПЦУ вместе с общиной.

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Все по теме:

РПЦ, УПЦ МП, Переход, Митрополит Епифаний, Глава ПЦУ, Финансовая мотивация.
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