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Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам

Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине стартует автоматическая индексация пенсий. Кроме того, украинским пенсионерам в марте-апреле дополнительно выплатят 2400 гривен.

В Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий.  Украинские пенсионеры, которые имеют минимальную пенсию, получат компенсацию в размере 2410 гривен за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Начисление пройдет в два этапа – в марте и апреле этого года. 

Как и когда будут пересчитывать выплаты и кому чего ожидать в марте:

Как будет происходить перерасчет пенсий?

С 1 марта правительство осуществит перерасчет размера пенсий с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. В целом они вырастут на 17-18%.

Формула перерасчета пенсий

Показатели:

  • стаж (года уплаты социальных взносов)
  • уровень заработной платы, которую получал пенсионер;
  • уровень средней заработной платы по стране. Именно этот показатель будет ежегодно увеличиваться, поэтому будет увеличиваться общий размер пенсии.

Базовая формула: перемножаются средняя зарплата по Украине, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

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Индивидуальный коэффициент зарплаты – соотношение получаемой заплаты и среднего показателя по стране. Если человек получал на 20% больше, чем средняя з/п, – коэффициент равен 1,2%. Если меньше на 20% - 0,8.

Коэффициент страхового стажа равен стажу в годах, помноженному на 0,01: 20 лет – 0,2, 50 лет – 0,5.

Средняя зарплата по Украине составляла до конца 2018 года 3764 грн и базировалась на данных за 2014-2016 годы. Индексировать будут именно ее – на 50% от повышений инфляции и на 50% средней зарплаты.

По данным Минсоцполитики, инфляция составила в 2018 году 9,8%, а зарплаты выросли на 25%. Исходя из этого, 50% индексации – 4,9%, зарплаты – 12,5%. Оба этих значения складывают и получают коэффициент 17,4%. Для того, чтобы получить "новую" среднюю зарплату, "старые" 3764 умножают на 1,174 и получают значение зарплаты, по которой считают пенсию.

Например рассчитывать пенсию для человека с 35 годами страхового стажа и с зарплатой в 3764 грн, вышедшего на пенсию до 2017 года, будут так:

3764 х 1,174 х 1 х 0,35 = 1546,62.

Однако стоит помнить, что для каждого повышение будет отличаться в зависимости от стажа, зарплаты до выхода на пенсию, а также различных доплат за особые условия труда, если таковые есть. К слову, доплаты за особые условия индексироваться не будут.

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Когда пересчитают минимальные пенсии

Их пересчитают в связи с увеличением прожиточного минимума дважды в 2019 году:

- с 1 июля с 1497 до 1564 гривен;

- с 1 декабря с 1564 до 1638 гривен.

Какие документы нужны для пересчета пенсии

С 1 марта индексация будет проходить в автоматическом режиме и пересчитывать выплаты будут каждый год.

Для этого не нужно ходить в Пенсионный фонд и носить туда какие-либо документы.

Но стоит помнить, что больше всего вырастут выплаты у тех, кто вышел на пенсию до 2017 года. У людей, выходивших на пенсию в 2017-2018 годах, размер средней зарплаты выше и базовый показатель является более современным.

На сколько вырастут пенсии

В Кабмине заявили, что в среднем пенсии вырастут на 17-20%, что составляет 255 грн. Это не означает, что все получат прибавку в виде именно этой суммы, – не забываем, что пенсия рассчитывается индивидуально.

Впрочем, менее 100 грн прибавок не будет. А реальное повышение, обещают в Минсоцполитики, коснется 8 млн пенсионеров.

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Дополнительные выплаты

Единовременная выплата будет составлять 2400 гривен и будет начислена двумя одинаковыми траншами: 1200 гривен в марте и 1200 гривен в апреле.

Такая сумма – это фактически те средства, которые украинцам не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсии.

Пенсионный фонд получил эти дополнительные 4,4 миллиарда гривен, которые выплатят пенсионерам, за счет поступлений в бюджет денег от растаможки автомобилей на "еврономерах".

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Кабмин, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Рост минимальной пенсии.
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