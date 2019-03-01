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В Польше задержали чиновника за организацию незаконных приглашений для украинцев

В Польше задержали чиновника за организацию незаконных приглашений для украинцев
17:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Польше задержаны четверо человек, которых подозревают в участии в преступной группе, которая через подставных лиц за деньги делала приглашение украинцам.

В Польше полиция задержала четырех человек, в том числе чиновника филиала Люблинского воеводского управления в Замостье, которых подозревают в участии в преступной группе, занимавшейся регистрацией приглашения украинцам через подставных лиц за денежное вознаграждение, которое необходимо для получения польской визы.

Следствие установило, что в в течение 2015-2018 годов организовала незаконную миграцию примерно 300 человек и получила за это более 130 тысяч евро. 

Представитель коменданта Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сеницкий заявил, что  на территории Люблинского воеводства - в Томашове, Транаватце и Замостье - задержали трех граждан Польши и одного гражданина Украины.

Сообщается, что трем лицам прокурор предъявил обвинение в управлении, а одной - в участии в организованной преступной группе. Отмечается, что всех задержанных по ходатайству прокуратуры арестовали на три месяца.

Названо количество украинцев, работающих в Польше

По данным следствия, иностранцы непосредственно после получения польской визы ехали в другие страны ЕС - Чехию, Словакию, Литву, Латвию и Францию. Обвинение в организации незаконной миграции и участия в преступной группе уже выдвинули 13 лицам, 5 из них также обвинили в управлении организованной преступной группой. Подозреваемые - поляки, украинцы и немцы. 

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Польша, Украинцы, Приглашение, Преступная группа, Подставные лица, Получение польской визы.
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