Украина рискует потерять безвиз с ЕС из-за отмены статьи за незаконное обогащение

Новости Украины: Transparency International заявила, что Украина рискует потерять безвиз с ЕС.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к отмене безвизового режима с ЕС.

По мнению антикоррупционной организации, статья 368-2 УК Украины, которая решением Конституционного суда (КС) была признана неконституционной, на самом деле возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения.

Об этом сообщает "Новое время".

В Transparency International подчеркивают, что правительство Украины должно взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения КС.

"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь грозит экономическом развитии стран", - заявила Делия Рубио, председатель правления Transparency International.

Напомним, Конституционный суд Украины принял решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал ожидаемым решение КС. По словам генпрокурора, ни одного подозреваемого не привлекли к ответственности за незаконное обогащение.

В свою очередь в НАБУ отметили, что вынуждены закрыть дела о незаконном обогащении.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Несмотря на это, возобновить закрытые расследования невозможно.

По данным Центра противодействия коррупции, предложенная президентом редакция статьи УК хуже, чем предыдущая, поскольку обязывает следователей доказывать в суде невиновность подозреваемого сразу по двум делам – за получение взятки и злоупотребление властью или служебным положением.