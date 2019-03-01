Скачать
Пятница, 01.03.2019
Председатель Еврокомиссии назвал основных кандидатов на вступление в ЕС
Председатель Еврокомиссии назвал основных кандидатов на вступление в ЕС
Гаагский арбитраж: Россия не признает решение суда
Гаагский арбитраж: Россия не признает решение суда
Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце

Украина рискует потерять безвиз с ЕС из-за отмены статьи за незаконное обогащение

Украина рискует потерять безвиз с ЕС из-за отмены статьи за незаконное обогащение
20:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Transparency International заявила, что Украина рискует потерять безвиз с ЕС.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к отмене безвизового режима с ЕС.

По мнению антикоррупционной организации, статья 368-2 УК Украины, которая решением Конституционного суда (КС) была признана неконституционной, на самом деле возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения.

Об этом сообщает "Новое время".

В Transparency International подчеркивают, что правительство Украины должно взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения КС.

Холодницкий: Отмена статьи о незаконном обогащении - удар по антикоррупционной реформе
Холодницкий: Отмена статьи о незаконном обогащении - удар по антикоррупционной реформеЧитать полностью

"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь грозит экономическом развитии стран", - заявила Делия Рубио, председатель правления Transparency International.

Напомним, Конституционный суд Украины принял решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал ожидаемым решение КС. По словам генпрокурора, ни одного подозреваемого не привлекли к ответственности за незаконное обогащение.

В МИД прокомментировали возможность отмены безвиза после решения КС
В МИД прокомментировали возможность отмены безвиза после решения КСЧитать полностью

В свою очередь в НАБУ отметили, что вынуждены закрыть дела о незаконном обогащении.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Несмотря на это, возобновить закрытые расследования невозможно.

По данным Центра противодействия коррупции, предложенная президентом редакция статьи УК хуже, чем предыдущая, поскольку обязывает следователей доказывать в суде невиновность подозреваемого сразу по двум делам – за получение взятки и злоупотребление властью или служебным положением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, КСУ, Transparency International, Незаконное обогащение, Безвиз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Климкин опять поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ
Климкин поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
Верка Сердючка сможет представить Украину на &quot;Евровидении-2019&quot;
Верка Сердючка сможет представить Украину на "Евровидении-2019"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь