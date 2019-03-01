Убийство Гандзюк: Апелляцию ГПУ по делу Мангера рассмотрят 4 марта

Новости Украины: Рассмотрение апелляции на меру пресечения Мангеру отложили на 4 марта.

Рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, отложили на 4 марта. Об этом журналисту сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда, передает УНН.

"Рассмотрение жалобы на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру отложили на 4 марта на 17:10", - сказали в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы, сторона защиты подала ходатайство об отложении судебного заседания в связи с окончанием рабочего времени.

Напомним, срок меры пресечения в виде содержания под стражей Мангеру истекает 3 марта.