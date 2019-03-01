Статья о незаконном обогащении: НАПК предлагает две модели урегулирования проблем

Новости Украины: НАПК предлагает две модели для определения незаконного обогащения после решения КС.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предлагает две возможные модели для урегулирования проблем, возникших после решения Конституционного суда Украины от 26 февраля о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

"С учетом позиции Конституционного Суда Украины незаконным обогащением может быть определено: увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход; или же приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, что значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований", - сообщает в пятницу пресс-служба НАПК.

В НАПК отметили, что после решения КС оно лишено возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в 2019 году 500 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Кроме того, более невозможно установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы.

"Считаю самым важным вопросом введение в Уголовном кодексе статьи о незаконном обогащении чиновников всех уровней и установлении ответственности за указанное преступление. НАПК готово присоединиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов для укрепления юридических конструкций", - отметил глава НАПК Александр Мангул.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".