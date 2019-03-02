Именины (День Ангела) Романа: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Романы любят все новое, но им трудно доводить все дела до конца. Все отвлекает – то болезни, то новые увлечения. Он каждый раз с пылом бросается на реализацию своей затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Но вот если это удается, то результат будет впечатляющим!

Роман всегда поможет найти выход из положения, так как не подвержен стереотипам мышления. Роман замечательный первопроходец, без него не обойдется ни одно путешествие. Даже банальный поход по магазинам может обернуться запоминающимся событием. Роман самолюбив, остроумен. Он не будет стараться быть лидером, добиваться рекордов или же показать себя с лучшей стороны.

Свою огромную энергию Роман применяет в работе. Обладатель этого имени предпочитает профессии, связанные с общением с людьми. Часто мужчин с этим именем можно встретить среди актеров, режиссеров, менеджеров по продажам, рекламе.

Проблем с коллегами, трудностей в общении Роман не испытывает никогда, очень легко идет на контакт и быстро находит общие темы для разговора даже в совершенно новой и незнакомой компании. Обладатель этого имени очень коммуникабельный человек. Рома очень любит поговорить, поэтому случайно может выдать чей-то секрет.

мя Роман довольно популярно. Уже вот более 15 лет имя Роман не покидает 30-ку самых популярных имен России. За последний год уровень внимания к этому имени даже несколько вырос, достигнув максимума в ноябре 2016 года.

Поздравления

Тебе с крещенья Ангел дан,

Чтоб он спасал тебя, Роман.

В день православных именин

Поздравить мы тебя хотим.

В общенье будь, как прежде, легок,

В делах — умел, изящен, ловок,

Но в бесконечных разговорах

Не застревай на глупых спорах.

А коли влюбчивость не спрячешь,

Так заведи роман... с удачей —

И счастлив будешь, и любим,

И вечно Ангелом храним!

Ученые знают немало.

Из их многомудрых трудов

Известно, что в жилах Романа

Течет древнеримская кровь.

Он будет варить макароны,

Собачек бродячих кормить.

А должен водить легионы

И варварам кости дробить.

Он будет ходить по музеям,

На службе прилежно корпеть.

А должен сидеть в Колизее,

Рабов посылая на смерть.

Но если когда он чихает,

Не скажешь ему: "Будь здоров! "

То в жилах Романа вскипает

его древнеримская кровь.

Роману желаем здоровья

В связи с его древнею кровью.

У Романов - сплошные романы,

Жизнь как повесть, клубок авантюр.

Самый частный их гость - вечный странник,

Златокудрый мальчишка Амур.

Он на чашечку чая заглянет

И случайно заденет стрелой,

И страдают Романы и вянут,

И разбит их покой, как стекло.

Ах, ужасные муки Романов,

Но без горечи сладости нет,

Утром это - сердечные раны,

В лучшем случае шишка - в обед.

Позвольте, Рома, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

Роман достойный, остроумный,

Душою вечный оптимист,

И может быть характер трудный,

Но точно сыщешь компромисс.

Желаю, чтоб не угасала

Энергия, и будь любим!

Общительный и остроумный,

Так оставайся же таким.

Ты добиваешься всех целей,

И в этом твоя гордость, сила,

Мужчина настоящий, смелый,

Желаю жить тебе красиво!

Сегодня, Рома, праздник твой,

Тебя я поздравляю.

Желаю я любви большой,

И счастья я желаю.

Удачной будет пусть судьба,

В работе — достижения,

Не знай печали никогда,

Знай радость и везение.

Рома, с праздником тебя!

Счастья, денег и удачи

Для тебя желаю я.

Пусть уходят незадачи.

Пусть везет тебе во всем,

Пусть здоровье не подводит,

Радость пусть приходит в дом,

А плохое все уходит.