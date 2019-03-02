Масленица 2019: приметы, традиции праздника

Новости Украины: Масленица - традиционный праздник весны, когда перед Великим постом все вдоволь наедаются блинов, символизирующих солнце.

Масленица 2019 празднуется традиционно целую неделю, с наступлением весны: с понедельника по воскресенье. А значит, в этом году Масленица будет праздноваться с 4 по 10 марта.

Одной из главных традиций является традиция съедать первый блин в память об усопших. У детей принято свистеть в свистки в форме птиц, тем самым призывая крылатых побыстрее прилететь обратно.

Также в прежние времена в последний день Масленицы тесть приглашал своего зятя "доесть барана", то есть насладиться мясным перед началом Великого Поста, когда его уже нельзя употреблять.

Приметы на Масленицу:

Если накануне Масленицы шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз – лето будет не жарким и урожай будет хорошим.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет. А если на Масленицу идет снег – будет урожай гречки.

Если блины получаются красивые и пышные – то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают – к неприятностям.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других.

В этот праздник также катались на санях – кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный.

Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

На Масленицу старое простить – в жизнь новое пустить.