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Масленица в 2019 году: приметы, гадания
Масленица в 2019 году: приметы, гадания

Масленица в 2019 году: приметы, гадания

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Масленица в 2019 году: приметы, гадания
11:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 4-10 марта Украина празднует Масленицу. Неделя гуляний, веселья и конечно же угощенья различными блинами.

Большинство незамужних девушек и женщин всегда старались не пропустить гадание на Масленицу, поскольку этот ритуал позволяет заглянуть в будущее и узнать, как скоро им удастся отыскать своего суженого. Также, в процессе выпекания блинов можно определить, каким именно будет муж и чего стоит ожидать в ближайшее время.

В 2019 году, как и прежде, гадать можно на протяжении целой недели, ведь так интересно узнать про любовь, финансы и улыбнется ли удача в делах. И вовсе не стоит бояться заниматься этим делом в праздник, ведь к подобного рода "пророчествам" прибегали даже наши предки – бабушки и прабабушки.

Девушки знали, что каждый день отводился для определенного вида проведения ритуалов. Даже был создан специальный календарь, который гласит о следующем:

  • на Встречу Масленицы (4 марта) нужно гадать на дорогу;
  • на Заигрыш (5 марта) гадают на будущее;
  • на Лакомку (6 марта) можно будет погадать на любовь;
  • на Разгуляй (7 марта) получаются точными предсказания на деньги;
  • на Тещины вечерки (8 марта) блины помогут узнать информацию про жениха;
  • на Золовкины посиделки (9 марта) также можно узнать о суженом;
  • на Проводы масленицы (10марта) разрешается гадать по любому поводу.

Гадание на блинах 

  • С мясом – ждет сытный и богатый год.
  • С яйцом и луком – хлопоты в семье.
  • С шоколадом – счастье и радость.
  • С клубникой – любовь.
  • Ванильные – спокойное течение жизни.
  • С яблоками – приятное приключение.
  • С орехами и медом – исполнение задуманного.
  • С творогом – удачная встреча в финансовом плане.
  • С перцем – неприятности.
  • С капустой – веселое времяпрепровождение.
  • С грибами – флирт.
  • Пустые – неудача.

Весьма интересным способом определить темперамент своего будущего мужа являлось гадание на последнем блинчике. Для этого на стол ставилось угощение с разными видами начинки и нужно было обратить внимание на то, какое из них попадется последним.

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Праздник, Приметы, Масленица, Гадания на Масленицу, 4 марта, 10 марта, 2019, Масленица 2019.
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