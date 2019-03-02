Масленица в 2019 году: приметы, гадания

Новости Украины: 4-10 марта Украина празднует Масленицу. Неделя гуляний, веселья и конечно же угощенья различными блинами.

Большинство незамужних девушек и женщин всегда старались не пропустить гадание на Масленицу, поскольку этот ритуал позволяет заглянуть в будущее и узнать, как скоро им удастся отыскать своего суженого. Также, в процессе выпекания блинов можно определить, каким именно будет муж и чего стоит ожидать в ближайшее время.

В 2019 году, как и прежде, гадать можно на протяжении целой недели, ведь так интересно узнать про любовь, финансы и улыбнется ли удача в делах. И вовсе не стоит бояться заниматься этим делом в праздник, ведь к подобного рода "пророчествам" прибегали даже наши предки – бабушки и прабабушки.

Девушки знали, что каждый день отводился для определенного вида проведения ритуалов. Даже был создан специальный календарь, который гласит о следующем:

на Встречу Масленицы (4 марта) нужно гадать на дорогу;

на Заигрыш (5 марта) гадают на будущее;

на Лакомку (6 марта) можно будет погадать на любовь;

на Разгуляй (7 марта) получаются точными предсказания на деньги;

на Тещины вечерки (8 марта) блины помогут узнать информацию про жениха;

на Золовкины посиделки (9 марта) также можно узнать о суженом;

на Проводы масленицы (10марта) разрешается гадать по любому поводу.

Гадание на блинах

С мясом – ждет сытный и богатый год.

С яйцом и луком – хлопоты в семье.

С шоколадом – счастье и радость.

С клубникой – любовь.

Ванильные – спокойное течение жизни.

С яблоками – приятное приключение.

С орехами и медом – исполнение задуманного.

С творогом – удачная встреча в финансовом плане.

С перцем – неприятности.

С капустой – веселое времяпрепровождение.

С грибами – флирт.

Пустые – неудача.

Весьма интересным способом определить темперамент своего будущего мужа являлось гадание на последнем блинчике. Для этого на стол ставилось угощение с разными видами начинки и нужно было обратить внимание на то, какое из них попадется последним.