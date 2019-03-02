Масленица в 2019 году: приметы, гадания

Большинство незамужних девушек и женщин всегда старались не пропустить гадание на Масленицу, поскольку этот ритуал позволяет заглянуть в будущее и узнать, как скоро им удастся отыскать своего суженого. Также, в процессе выпекания блинов можно определить, каким именно будет муж и чего стоит ожидать в ближайшее время.
В 2019 году, как и прежде, гадать можно на протяжении целой недели, ведь так интересно узнать про любовь, финансы и улыбнется ли удача в делах. И вовсе не стоит бояться заниматься этим делом в праздник, ведь к подобного рода "пророчествам" прибегали даже наши предки – бабушки и прабабушки.
Девушки знали, что каждый день отводился для определенного вида проведения ритуалов. Даже был создан специальный календарь, который гласит о следующем:
Гадание на блинах
Весьма интересным способом определить темперамент своего будущего мужа являлось гадание на последнем блинчике. Для этого на стол ставилось угощение с разными видами начинки и нужно было обратить внимание на то, какое из них попадется последним.