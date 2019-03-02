Великий пост 2019: правила соблюдения

Новости Украины: С 11 марта по 27 апреля христиане будут голодать 40 дней в память о том, как Христос без еды и воды боролся с искушениями в пустыне.

Великий пост в 2019 году – считается центральным (главным) постом в церковном православном календаре, который является подготовкой к наступлению главного праздника религиозного мира – Пасхи. Как правильно питаться – читайте в материале.

Великий пост 2019: что можно есть, а что - нельзя

В этот период нельзя вкушать пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко. Но в Вербное Воскресенье и на Благовещение Пресвятой Богородицы разрешено употребление морепродуктов: рыбы, кальмаров, креветок, мидий.

При этом не стоит усердствовать с солью, сахаром и жареными блюдами. Лучше все запекать, варит или делать на гриле.

На протяжении всего поста можно есть черный хлеб, злаковые хлебцы, крупы, соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов, грибы, бобовые, сухофрукты, орехи, мед, сезонные овощи и фрукты.

Традиции Великого поста 2019

В Великого поста четыре периода и продолжается он 48 дней:

- первые 40 дней – Четыредесятница;

- Лазарева суббота – 6 суббота поста;

- Вход Господень в Иерусалим – 6 воскресенье поста (Вербное воскресенье);

- Страстная седмица (Страстная неделя).

Последней неделей Великого поста является Страстная Седмица. Дни Страстной седмицы называют Великими: например, Великий понедельник, Великая пятница и так все дни.

В Великий понедельник необходимо подготовить свое жилье – помыть, почистить, покрасить. В Великий вторник готовится одежда и утюжится белье. В Великую среду необходимо завершить все хозяйственные работы. Надо полностью убрать весь дом, избавиться от мусора. Также в этот день заготавливаются яйца для писанок и пасхальных яиц, нужно подготовить все необходимое для их росписи.

На Великий четверг (Чистый четверг) приходится наибольшее количество обрядов, примет и действий. В этот день пекут традиционные куличи. Пасха – не просто праздничный хлеб, она символизирует тело Христа. Перед тем, как приступить к выпечке, надо помолиться. Необходимо подготовить тело к Пасхе – хорошо вымыться. В Великую пятницу нельзя абсолютно ничего есть, запрещается петь песни и слушать музыку, стирать, шить, резать. Великая суббота – наиболее хлопотный день для хозяек. Надо все приготовить, сварить, в этот день изготавливают писанки и красятся яйца.

Во время поста совершается телесная и духовная подготовка к празднику Пасхи. Духовная подготовка состоит в том, что в дни поста необходимо больше внимания уделять молитве, чтению духовных книг, исповедям. Телесная подготовка к Великому Посту – это воздержание от непостной еды.