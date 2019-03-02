Родительская суббота 2 марта: что нельзя делать

В православном календаре семь дней особого поминовения усопших. Все они имеют переходящую дату.
2 марта - родительская суббота. В этот день, за неделю до Великого поста, в православных храмах совершается особое поминовение умерших. Название "родительская" скорее всего произошло от традиции называть покойных "родителями", то есть теми, которые отошли к родителям. Еще одна версия - "родительскими" субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.
Поминальная суббота (Вселенская родительская суббота) 2 марта названа "мясопустной". Это потому, что она приходится на Мясопустную неделю (неделя перед Масленицей). Называют ее также Малой масленицей.
Что нельзя делать в Родительскую субботу
Сегодня в церквях и храмах поминают всех крещеных верующих, и священнослужители призывают всех молитвами помочь душам обрести покой.