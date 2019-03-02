Куяльник официально стал курортом госназначения: Порошенко подписал указ

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана Одесской области статус курорта госназначения.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу, 2 марта, подписал закон о присуждении природным территориям Куяльницкого лимана Одесской области статус курорта государственного значения.

Глава государства отметил, что несмотря на то, что в администрацию Президента Украины поступило определенное количество возражений, замечаний, предложений о вето, он считает этот шаг хорошим знаком для запуска закона Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения.

Отмечается, что 5 декабря 2018 года Верховная Рада признала природные территории Куяльницкого лимана курортом государственного значения. Согласно информации, опубликованной на сайте Верховной Рады, законопроект №8502) 21 декабря 2018 года был возвращен с подписью председателя парламента Андрея Парубия и направлен на подпись главе государства.

Известно, рапа, иловые грязи и хлоридно-натриевая минеральная столовая вода Куяльницкого лимана обладают высокими лечебными свойствами. А Куяльницкие грязи обладают лечебными свойствами. Их используют при лечении опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологических заболеваний, заболеваний мужских половых органов, органов желудочно-кишечной системы. Кроме того, при лечении различных заболеваний используют минеральные воды Куяльницкого лимана.

Потенциал лимана начали использовать еще в 19 веке, тогда на его берегах было построено множество лечебниц. Сейчас возле водоема также расположена здравница, где лечат от заболеваний широкого спектра.

Сообщается, что в дополнении к законопроекту определены границы округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник. Закон вступит в силу со дня его публикации. Правительство обязано в течение полугода утвердить режим округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.