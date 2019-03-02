Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной

Новости Украины: При этом он назвал невероятным факт захода в оккупированный Крым коммерческих судов стран НАТО.

Бывший командующий воинскими подразделениями США в Европе Бен Ходжес заявляет, что он не видит реальной озабоченности со стороны украинских чиновников войной на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Одессе во время первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров".

"Может быть, меня после этого не пригласят в Украину. Но я должен сказать: я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной на востоке Украины и тем, что там гибнут украинские солдаты. Ни озабоченности, ни злости по этому поводу среди высокопоставленных лиц", – сказал Ходжес.

Кроме того, он отметил, что помощь со стороны США должна заключаться в том, чтобы способствовать приближению армии Украины к стандартам НАТО.

"Но необходима прозрачность бюджета, так как пока непонятно, на что конкретно идут средства и каким образом расходуются на бойцов, которые востоке защищают суверенитет страны", - считает экс-командующий войсками США в Европе.

"В первую очередь, мы должны отбросить все, что даже отдаленно выглядит, будто бы мы, Запад, признали российский суверенитет над Крымом. Факт того, что коммерческие суда стран НАТО, таких как Турция, заходят в Севастополь, для меня невероятен. Как мы можем, если Украина сказала, что эти порты закрыты, в странах НАТО или других государствах заходить в эти порты так, будто бы это нормальное дело?" – подчеркнул Ходжес.