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Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе

Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укринформ

Новости Украины: Россия стремится легализовать территориальное море вокруг Крыма и наращивает мощности флота.

Россия стремится легализовать территориальное море вокруг Крыма и наращивает там мощности своего флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко сегодня во время первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров".

Адмирал подчеркнул, что на протяжении 250 лет Россия стремиться доминировать в Черноморском регионе и обозначил цели, которые преследует страна-агрессор после событий в Керченском проливе – после захвата в плен 24 украинских военных моряков.

"Три цели наблюдаются. Первая – легализация территориального моря вокруг Крыма. Вторая – доминирование и создание как можно более мощного формирования на территории автономной республики. Третье – влияние на страны Черноморского региона и попытки вмешательства в их внутренние дела", - сказал Воронченко.

По его словам, наблюдается, как РФ наращивает мощь Черноморского флота, в частности, своей группировки, которая дислоцируется в Крыму.

Прежде всего, подчеркнул адмирал, это носители крылатых ракет "Калибр".

"Сейчас их суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и к 2020 году, по нашим данным, они будут пытаться повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе. Второе - создание Россией сильной группировки в Азовском море. Это - 105 катеров и кораблей, выполняющих задачи якобы защиты их границы, которой нет", - заявил командующий ВМС ВСУ.

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Он добавил, что посчитана плотность российских кораблей на акваторию в Азове – это один корабль на 350 кв. км. При этом в Каспии данный показатель составляет единица - на 4 тыс. кв. км.

"Видите, какая разница", - подчеркнул адмирал, отметив, что Россия всегда применяла грязные методы – шантаж и блеф.

"Например, докладывают об удачном залпе двух ракет, но на самом деле была только одна, которая в цель не попала"", - сказал Воронченко.

Адмирал назвал попытки России давить на страны Черноморского региона "раковой опухолью", заявив, что в Украине - это Донбасс и Крым, в Молдове – Приднестровье, в Грузии – Южная Осетия. Агрессор, указал он, таким образом влияет на развитие указанных стран.

"К сожалению, это печальный опыт в борьбе с агрессором", - констатировал Воронченко.

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Одесса, Черное море, Игорь Воронченко, Оккупированный Крым.
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