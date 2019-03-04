День Ангела Богдана: значение имени и поздравления

Очень часто имя Богдан использовали как вариант имен Иоанн (Иван), Феодор (Федор) и Феодот (Федот), имеющих такое же значение.
Имя Богдан соответствует еврейским именам Натаниэль и Ионатан, греческому Феодот, латинскому Деодат, французскому Дьедонне, болгарскому Божидар. В православной церкви Богдана крестят под именем Феодот. Парное женское имя – Богдана.
Зачастую родители, сами не осознавая этого, дают имя Богдан детям, чье появление на свет было связано с беспокойством и тревогами. Поэтому в большинстве случаев Богдан – это единственный, долгожданный, а, возможно, поздний ребенок. Мать жалеет свое любимое дитя и от этого слишком потакает его капризам с одной стороны и совсем не допускает к воспитанию сына отца. Так и получается, что Богдан очень ревниво относится к матери, всеми силами старается не отпускать ее от себя. Например, не станет сюрпризом истерика, устроенная мальчиком, если его мать задумает долго болтать с подружкой.
Взрослый Богдан несколько замкнут, прижимист и суховат. Богдан отличается мечтательностью и некоторым самолюбованием. У него неплохо развита интуиция. Несмотря на сдержанный и несмелый характер, Богдан способен на рискованные решения. Богдан, рожденный летом, стремится разнообразить эмоциональную сферу и этим порой усложняет себе жизнь.
В школьные годы Богдану во многом мешает присущая ему лень. Именно благодаря ей учится он средне, а таланты и способности не развиваются в нем в полной мере. Повзрослев, Богдан становится спокойным человеком, знающим себе цену. Он стремится хорошо устроиться в жизни, достичь высокого мастерства в профессии. Будущую специальность Богдан выбирает такую, чтобы она не требовала от него вдохновения и импровизации. Возможно, что Богдан, рожденный зимой, станет художником, историком или музыкантом.
В детстве Богдан плохо сходится с другими детьми. В школе он предпочитает общаться с ребятами, пользующимися авторитетом у товарищей и могущими защитить Богдана при необходимости. Взрослый Богдан высокомерен и категоричен. Окружающие замечают в нем не всегда уместное упрямство и принципиальность. Выпивший Богдан будет спорить по любому поводу, причем даже не пытается вникнуть в суть доводов оппонента. Вообще спиртного в доме, где живет Богдан, должно быть как можно меньше.
Поздравления
Почему сегодня солнце
Встало очень рано?
Оно хочет вместе с нами
Поздравлять Богдана.
Вместе с солнцем мы подарим
Тебе этот мир большой,
Человеку с добрым сердцем
И открытою душой.
Мы желаем в жизни счастья
И любви герою дня.
Пусть на жизненной дороге
Ангелы тебя хранят.
С добрым праздником, Богдаша!
Все пусть будет у тебя.
И стоит на счастья страже
Пусть любимая семья.
Ты в успешности купайся,
Всех друзей не забывай,
Ты к высотам устремляйся
И всегда их достигай!
Желаю всей душой, Богдан,
Чтоб ты всегда счастливым был,
Чтоб деньги прыгали в карман,
Чтоб ты мечты осуществил!
Пусть будет жизнь твоя полна
Удачи, новых достижений!
Накроет пусть тебя волна
Веселых, радостных мгновений!
если отпуск, то Багамы,
Коль обедать — ресторан,
Будет все пускай, как надо,
У тебя всегда, Богдан.
Пусть карьера вверх стремиться,
Деньги любят пусть тебя,
Пусть красотка будет рядом,
За спиной стоя друзья.
Джип стоит пусть под окошком,
Ну а рядом с ним седан,
Жить красиво и со вкусом
Пожелаю я, Богдан.
Кушать черную икорку
И французский пить коньяк,
В каждой жизненной загвоздке
Видеть только добрый знак.
Богдан, спешу тебя поздравить
И пожелать большого счастья и любви.
Желаю целым миром править,
Все время достигая новой высоты.
Желаю безупречного успеха,
Здоровья крепкого, душевной теплоты.
Пусть жизнь идет вальяжно и без спеха,
Лишь только так, как хочешь ты.
Ты — словно бравый атаман,
Напористый, брутальный.
Пускай, везет тебе, Богдан,
По-жизни? нереально.
Пусть исполняются мечты
И прочь бегут тревоги.
Чтоб перепрыгнул ловко ты
Реки-судьбы пороги.