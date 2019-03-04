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День Ангела Богдана: значение имени и поздравления

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День Ангела Богдана: значение имени и поздравления
09:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Богдан – это славянское имя, означает "данный Богом", "дарованный Богом", "Божий дар".

Очень часто имя Богдан использовали как вариант имен Иоанн (Иван), Феодор (Федор) и Феодот (Федот), имеющих такое же значение.

Имя Богдан соответствует еврейским именам Натаниэль и Ионатан, греческому Феодот, латинскому Деодат, французскому Дьедонне, болгарскому Божидар. В православной церкви Богдана крестят под именем Феодот. Парное женское имя – Богдана.

Зачастую родители, сами не осознавая этого, дают имя Богдан детям, чье появление на свет было связано с беспокойством и тревогами. Поэтому в большинстве случаев Богдан – это единственный, долгожданный, а, возможно, поздний ребенок. Мать жалеет свое любимое дитя и от этого слишком потакает его капризам с одной стороны и совсем не допускает к воспитанию сына отца. Так и получается, что Богдан очень ревниво относится к матери, всеми силами старается не отпускать ее от себя. Например, не станет сюрпризом истерика, устроенная мальчиком, если его мать задумает долго болтать с подружкой.

Взрослый Богдан несколько замкнут, прижимист и суховат. Богдан отличается мечтательностью и некоторым самолюбованием. У него неплохо развита интуиция. Несмотря на сдержанный и несмелый характер, Богдан способен на рискованные решения. Богдан, рожденный летом, стремится разнообразить эмоциональную сферу и этим порой усложняет себе жизнь.

В школьные годы Богдану во многом мешает присущая ему лень. Именно благодаря ей учится он средне, а таланты и способности не развиваются в нем в полной мере. Повзрослев, Богдан становится спокойным человеком, знающим себе цену. Он стремится хорошо устроиться в жизни, достичь высокого мастерства в профессии. Будущую специальность Богдан выбирает такую, чтобы она не требовала от него вдохновения и импровизации. Возможно, что Богдан, рожденный зимой, станет художником, историком или музыкантом.

В детстве Богдан плохо сходится с другими детьми. В школе он предпочитает общаться с ребятами, пользующимися авторитетом у товарищей и могущими защитить Богдана при необходимости. Взрослый Богдан высокомерен и категоричен. Окружающие замечают в нем не всегда уместное упрямство и принципиальность. Выпивший Богдан будет спорить по любому поводу, причем даже не пытается вникнуть в суть доводов оппонента. Вообще спиртного в доме, где живет Богдан, должно быть как можно меньше.

Поздравления

Почему сегодня солнце

Встало очень рано?

Оно хочет вместе с нами

Поздравлять Богдана.

 

Вместе с солнцем мы подарим

Тебе этот мир большой,

Человеку с добрым сердцем

И открытою душой.

 

Мы желаем в жизни счастья

И любви герою дня.

Пусть на жизненной дороге

Ангелы тебя хранят.

С добрым праздником, Богдаша!

Все пусть будет у тебя.

И стоит на счастья страже

Пусть любимая семья.

 

Ты в успешности купайся,

Всех друзей не забывай,

Ты к высотам устремляйся

И всегда их достигай!

Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления

Желаю всей душой, Богдан,

Чтоб ты всегда счастливым был,

Чтоб деньги прыгали в карман,

Чтоб ты мечты осуществил!

 

Пусть будет жизнь твоя полна

Удачи, новых достижений!

Накроет пусть тебя волна

Веселых, радостных мгновений!

если отпуск, то Багамы,

Коль обедать — ресторан,

Будет все пускай, как надо,

У тебя всегда, Богдан.

 

Пусть карьера вверх стремиться,

Деньги любят пусть тебя,

Пусть красотка будет рядом,

За спиной стоя друзья.

Джип стоит пусть под окошком,

Ну а рядом с ним седан,

Жить красиво и со вкусом

Пожелаю я, Богдан.

 

Кушать черную икорку

И французский пить коньяк,

В каждой жизненной загвоздке

Видеть только добрый знак.

Именины (День Ангела) Романа: значение имени и поздравления

Богдан, спешу тебя поздравить

И пожелать большого счастья и любви.

Желаю целым миром править,

Все время достигая новой высоты.

 

Желаю безупречного успеха,

Здоровья крепкого, душевной теплоты.

Пусть жизнь идет вальяжно и без спеха,

Лишь только так, как хочешь ты.

Ты — словно бравый атаман,

Напористый, брутальный.

Пускай, везет тебе, Богдан,

По-жизни? нереально.

 

Пусть исполняются мечты

И прочь бегут тревоги.

Чтоб перепрыгнул ловко ты

Реки-судьбы пороги.

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