Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Выборы 2019: кандидаты должны определиться до 7 марта
Выборы 2019: кандидаты должны определиться до 7 марта
Итоги 3 марта: Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму, испытание БАРСа
Итоги 3 марта: Задержание Климента в Крыму, испытание БАРСа
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги

Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду

Смотрите фото (6)
Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду
09:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Погода в Украине в понедельник, 4 марта, будет теплой, но синоптики прогнозируют также сильные порывы ветра и дожди почти во всех областях.

В понедельник, 4 марта, синоптики обещают на большей части территории Украины дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине, кроме южной части, дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура на Правобережье ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в западных областях до 15° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 4 марта облачно с прояснениями. Дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью по Киеву около 0°, днем 7-9° тепла, по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 4 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 4 марта:

  • Ужгород – дождь, ночью +2...+4, днем +12...+14
  • Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +12...+14
  • Ивано-Франковск – дождь, +1...+3, днем +12...+14
  • Тернополь – дождь, ночью +1...+3, днем +12...+14
  • Черновцы – дождь, ночью +1...+3, днем +12...+14
  • Хмельницкий – дождь, ночью +1...+3, днем +11...+13
  • Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +10...+12
  • Ровно – дождь, ночью  +2...+4, днем +10...+12
  • Житомир – дождь, ночью  0...+2, днем +9...+11
  • Винница – дождь, ночью  0...+2, днем +9...+11
  • Одесса –ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Николаев – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Херсон – дождь, ночью -1...-3, днем +7...+9
  • Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем +6...+8
  • Кропивницкий – дождь,  0...-2, днем +7...+9
  • Черкассы – дождь, ночью 0...+2, днем +8...+10
  • Чернигов – дождь, ночью 0...-2, днем +6...+8
  • Сумы –  дождь, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Полтава –  дождь, ночью 0...-2, днем +5...+7
  • Днепр – дождь, ночью +1...+3, днем +3...+5
  • Запорожье – дождь, ночью 0...-2, днем +6...+8
  • Донецк –  дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6
  • Луганск – дождь, ночью -2...-4, днем +4...+6
  • Харьков – дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6
  • Киев – дождь, ночью и днем -1...+1, днем +7...+9 

5-6 марта ожидается переменная облачность. 5 марта в западных, днем и в северных областях, 6 марта в южной части и Карпатском регионе осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 5 марта в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южных областях до 15°.

5-6 марта в столице переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем 5 марта дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Великий пост 2019: начало поста и что категорически нельзя

Прогноз погоды на 5 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 марта, Фото: meteo.gov.ua

7 - 8 марта без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, 7 марта в Украине, 8 марта на востоке местами 1-3° мороза; днем 10-16° тепла, 7 марта в северных и восточных областях 4-10° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Температура 7 марта ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла; 8 марта ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 7 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 марта, Фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, начнется весна довольно прохладно. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.

Такая погода продержится неделю. Несмотря на дневное тепло, будет облачно, дождливо.

На второй неделе дневная погода будет оставаться на отметке в 10 градусов тепла. Ночью температура уже не будет такой морозной – будет держаться около нуля. А солнечная погода будет чередоваться с пасмурно-дождливой.

Поздняя или ранняя: львовская бабачиха предсказала весну

На третьей и четвертой неделе столбики термометра днем будут прыгать от 4 до 8 градусов с отметкой плюс. После 26 марта и до конца месяца ночью могут быть серьезные, как для весны, заморозки до -7 градусов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Погода в Украине, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 4 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
02 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
03 Винник рассказал, сколько стоит право участия в Евровидении
04 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
05 Архиепископа Климента отпустили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом
Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом
Рецепт дня: блинный пирог &quot;Улитка&quot; с курицей, грибами и сыром
Рецепт дня: блинный пирог "Улитка" с курицей, грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь