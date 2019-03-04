Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду

Новости Украины: Погода в Украине в понедельник, 4 марта, будет теплой, но синоптики прогнозируют также сильные порывы ветра и дожди почти во всех областях.

В понедельник, 4 марта, синоптики обещают на большей части территории Украины дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине, кроме южной части, дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура на Правобережье ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в западных областях до 15° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 4 марта облачно с прояснениями. Дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью по Киеву около 0°, днем 7-9° тепла, по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 4 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 4 марта:

Ужгород – дождь, ночью +2...+4, днем +12...+14

– дождь, ночью +2...+4, днем +12...+14 Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +12...+14

– дождь, ночью +2...+4, днем +12...+14 Ивано-Франковск – дождь, +1...+3, днем +12...+14

– дождь, +1...+3, днем +12...+14 Тернополь – дождь, ночью +1...+3, днем +12...+14

– дождь, ночью +1...+3, днем +12...+14 Черновцы – дождь, ночью +1...+3, днем +12...+14

– дождь, ночью +1...+3, днем +12...+14 Хмельницкий – дождь, ночью +1...+3, днем +11...+13

– дождь, ночью +1...+3, днем +11...+13 Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +10...+12

– дождь, ночью +2...+4, днем +10...+12 Ровно – дождь, ночью +2...+4, днем +10...+12

– дождь, ночью +2...+4, днем +10...+12 Житомир – дождь, ночью 0...+2, днем +9...+11

– дождь, ночью 0...+2, днем +9...+11 Винница – дождь, ночью 0...+2, днем +9...+11

– дождь, ночью 0...+2, днем +9...+11 Одесса –ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11

–ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11 Николаев – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

– ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10 Херсон – дождь, ночью -1...-3, днем +7...+9

– дождь, ночью -1...-3, днем +7...+9 Симферополь – ясно, ночью -2...-4, днем +6...+8

– ясно, ночью -2...-4, днем +6...+8 Кропивницкий – дождь, 0...-2, днем +7...+9

– дождь, 0...-2, днем +7...+9 Черкассы – дождь, ночью 0...+2, днем +8...+10

– дождь, ночью 0...+2, днем +8...+10 Чернигов – дождь, ночью 0...-2, днем +6...+8

– дождь, ночью 0...-2, днем +6...+8 Сумы – дождь, ночью -1...-3, днем +6...+8

– дождь, ночью -1...-3, днем +6...+8 Полтава – дождь, ночью 0...-2, днем +5...+7

– дождь, ночью 0...-2, днем +5...+7 Днепр – дождь, ночью +1...+3, днем +3...+5

– дождь, ночью +1...+3, днем +3...+5 Запорожье – дождь, ночью 0...-2, днем +6...+8

– дождь, ночью 0...-2, днем +6...+8 Донецк – дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6

– дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6 Луганск – дождь, ночью -2...-4, днем +4...+6

– дождь, ночью -2...-4, днем +4...+6 Харьков – дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6

– дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6 Киев – дождь, ночью и днем -1...+1, днем +7...+9

5-6 марта ожидается переменная облачность. 5 марта в западных, днем и в северных областях, 6 марта в южной части и Карпатском регионе осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 5 марта в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южных областях до 15°.

5-6 марта в столице переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем 5 марта дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Прогноз погоды на 5 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 марта, Фото: meteo.gov.ua

7 - 8 марта без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, 7 марта в Украине, 8 марта на востоке местами 1-3° мороза; днем 10-16° тепла, 7 марта в северных и восточных областях 4-10° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Температура 7 марта ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла; 8 марта ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 7 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 марта, Фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, начнется весна довольно прохладно. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.

Такая погода продержится неделю. Несмотря на дневное тепло, будет облачно, дождливо.

На второй неделе дневная погода будет оставаться на отметке в 10 градусов тепла. Ночью температура уже не будет такой морозной – будет держаться около нуля. А солнечная погода будет чередоваться с пасмурно-дождливой.

На третьей и четвертой неделе столбики термометра днем будут прыгать от 4 до 8 градусов с отметкой плюс. После 26 марта и до конца месяца ночью могут быть серьезные, как для весны, заморозки до -7 градусов.