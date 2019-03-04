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Для владельцев аптек введут новые требования

Для владельцев аптек введут новые требования
09:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Новая редакция законопроекта содержит ряд требований к предпринимателям, открывающим аптечные учреждения.

Новые изменения внесли именно в законопроект, который направлен на обеспечение экономической конкуренции и защиту прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами.

Для владельцев аптек предусмотрены следующие требования:

обязательно иметь фармацевтическое образование (документ о высшем образовании не ниже второго (магистерского) уровня по специальности "Фармация";

иметь сертификат провизора-специалиста, выданный учреждением последипломного образования, либо удостоверение о присвоении (подтверждении) соответствующей квалификационной категории.

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Напомним, в рамках медицинской реформы в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор"

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Все по теме:

Минздрав, Закон, Аптеки, Аптечные учреждения.
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