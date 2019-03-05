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Полозов заявил, что пленных моряков подвергают жесткой психологической обработке

Полозов заявил, что пленных моряков подвергают жесткой психологической обработке
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Полозов сообщил, что к пленным морякам подселили "специальных" сокамерников.

Адвокаты, которые представляют интересы пленных украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, формируют первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"В настоящее время наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению", - написал он.

Также Полозов отметил, что "с самого первого дня военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке. С каждым из них проводили "беседы" с целью получить признание вины в совершенном преступлении, либо показания на себя или боевых товарищей. К некоторым из них подселили "специальных" сокамерников".

Также он отметил, что "позиция следствия состоит в тотальном запрете на свидания и телефонные переговоры военнопленных с родными". Тем не менее, моряки уже написали несколько серий заявлений следствию на звонки и свидания. "Эту стену мы пробьём все равно", - убежден Полозов.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили два катера и буксир ВМС Вооруженных сил Украины в Керченском проливе, в результате чего 24 военнослужащих попали в плен. Впоследствии их вывезли в Москву, большинство из них держат в СИЗО "Лефортово". 15 и 16 января один из московских судов принял решение продлить арест украинских моряков до конца апреля.

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Все по теме:

Россия, Керченский пролив, Николай Полозов, Политзаключенные, Военнопленные, Пленные моряки.
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