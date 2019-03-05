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Посольство США выразило обеспокоенность задержанием архиепископа Климента

Посольство США выразило обеспокоенность задержанием архиепископа Климента
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Посольство США назвало недопустимым задержание Климента в Крыму.

В посольстве США заявляют, что задержание архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в оккупированном Крыму недопустимо, даже несмотря на то, что его впоследствии отпустили.

Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим. Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержание невинных украинцев в Крыму ", - говорится в заметке.

Как сообщалось ранее, накануне 3 марта, архиепископ Климент сел в автобус до Ростова-на-Дону, где собирался принять участие в судебном заседании в отношении Павла Гриба, а на следующий день, во вторник, посетить политзаключенного в СИЗО, исповедовать и причастить его . За 15 минут до выезда Климента задержал наряд полиции. В Центральном райотделе полиции Симферополя его сначала обвинили в краже церковного имущества - по анонимному заявлению "прихожанина". Затем перевели в Киевский райотдел, где предъявили новое обвинение - в оскорблении чести и достоинства полицейских: свидетель якобы показал, что архиепископ вроде нецензурно выражался при задержании. Священника продержали в полиции более 9 часов. Благодаря широкой огласке и поддержке адвокатов Эмиля Курбединова, Николая Полозова и других, архиерея отпустили без составления протокола.

Архиепископа Климента отпустили

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента.

Сам Климент считает, что провокации против него не прекратятся.

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Посольство США, Климент, Оккупированный Крым, ПЦУ.
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