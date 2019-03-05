Скачать
Вторник, 05.03.2019
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского, Трамп продлил антироссийские санкции и смерть вокалиста The Prodigy
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского и смерть вокалиста The Prodigy
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского

Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления

Смотрите фото (8)
Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
09:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Сергии – это древний римский патрицианский род, ведущий, по преданию, свою родословную от троянцев. В переводе с латинского языка означает "высокий", "знатный".

Имя Сергей имеет различные версии происхождения. По первой, самой распространенной версии, имя Сергей происходит от римского родового имени Sergius, которое является римским родовым именем, происходит от Сергии. 

По следующей версии, имя Сергей – это современная форма устаревшего имени Сергий, которое произошло от латинского "servi dei", в переводе означающее "слуга Бога". Как один из вариантов этой версии – имя Сергей произошло от латинского "Servus", что переводится как "слуга".

Сергей обладает талантом находить выход из самых запутанных ситуаций. В этом ему помогают его мыслительные способности, способные проявлять внимание и к целому, и к частностям.

Для работодателя Сергей – ценный работник. Он очень обязателен и добросовестен. Первое его стремление при удачном трудоустройстве – это обустройство и наладка рабочего процесса. Однако со своим мнением он не будет соваться ко всем и каждому.

Поздравления

Сергей, в твой праздник замечательный

Ты поздравленья прими.

Побед желаю основательных,

И встреч с хорошими людьми.

Счастливых дней, красивых праздников,

Большой и искренней любви.

И чтоб события прекрасные

Венчали все года твои!

Сережа, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол – И ждет огромное везенье!

Пусть не пугают жизни ураганы,

Страстей цунами, дел девятый вал,

Пускай, Сережа, поздно или рано

Свершится то, что долго ожидал.

Пусть по плечу все будут испытанья,

Пускай судьба тебе благоволит,

Пускай твои все сбудутся желанья,

И будет путь любой тебе открыт.

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

День Ангела Богдана: значение имени и поздравления

Нам Сергея в этот день

Поздравлять совсем не лень!

Поздравок тебе готов,

В нем немало теплых слов!

Сбываются пусть любые мечты,

Хотелки, капризы и добрые сны!

Здоровья желаем — чтоб горы свернуть!

Тебе же по силам выбранный путь!

Отличник во всем: и в делах, и в семье,

От этого счастлив быть должен вдвойне!

Сережа, в этот светлый день,

Когда вокруг цветет сирень,

Нельзя тебе не пожелать

От жизни радость получать,

Любить с отвагой навсегда,

Не знать несчастья никогда,

И дружбы верной без конца,

И моложавости лица,

И мой читая поздравок,

Чтоб вылетал из уст смешок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Март, Открытки, Поздравления в стихах, 5 марта, Праздники в марте, Праздник 5 марта, День Сергея, День Сергея 2019, Поздравления с днем Сергея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
03 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
04 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
05 Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Субсидии наличными и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы в марте
Субсидии и пенсии: сколько денег получат украинцы в марте
Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости
Заболеваемость корью в Украине пошла на спад
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло
Рецепт дня: блины в горошек с соусом &quot;Коровка&quot;
Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь