Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Сергии – это древний римский патрицианский род, ведущий, по преданию, свою родословную от троянцев. В переводе с латинского языка означает "высокий", "знатный".

Имя Сергей имеет различные версии происхождения. По первой, самой распространенной версии, имя Сергей происходит от римского родового имени Sergius, которое является римским родовым именем, происходит от Сергии.

По следующей версии, имя Сергей – это современная форма устаревшего имени Сергий, которое произошло от латинского "servi dei", в переводе означающее "слуга Бога". Как один из вариантов этой версии – имя Сергей произошло от латинского "Servus", что переводится как "слуга".

Сергей обладает талантом находить выход из самых запутанных ситуаций. В этом ему помогают его мыслительные способности, способные проявлять внимание и к целому, и к частностям.

Для работодателя Сергей – ценный работник. Он очень обязателен и добросовестен. Первое его стремление при удачном трудоустройстве – это обустройство и наладка рабочего процесса. Однако со своим мнением он не будет соваться ко всем и каждому.

Поздравления

Сергей, в твой праздник замечательный

Ты поздравленья прими.

Побед желаю основательных,

И встреч с хорошими людьми.

Счастливых дней, красивых праздников,

Большой и искренней любви.

И чтоб события прекрасные

Венчали все года твои!

Сережа, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол – И ждет огромное везенье!

Пусть не пугают жизни ураганы,

Страстей цунами, дел девятый вал,

Пускай, Сережа, поздно или рано

Свершится то, что долго ожидал.

Пусть по плечу все будут испытанья,

Пускай судьба тебе благоволит,

Пускай твои все сбудутся желанья,

И будет путь любой тебе открыт.

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Нам Сергея в этот день

Поздравлять совсем не лень!

Поздравок тебе готов,

В нем немало теплых слов!

Сбываются пусть любые мечты,

Хотелки, капризы и добрые сны!

Здоровья желаем — чтоб горы свернуть!

Тебе же по силам выбранный путь!

Отличник во всем: и в делах, и в семье,

От этого счастлив быть должен вдвойне!

Сережа, в этот светлый день,

Когда вокруг цветет сирень,

Нельзя тебе не пожелать

От жизни радость получать,

Любить с отвагой навсегда,

Не знать несчастья никогда,

И дружбы верной без конца,

И моложавости лица,

И мой читая поздравок,

Чтоб вылетал из уст смешок.