Приметы и обряды на 22 марта – День жаворонка, Сорок святых

Новости Украины: В народе День Сорока святых получил название "Сороки".

22 марта Православная церковь поминает Сорок Мучеников Севастийских, пострадавших за веру Христову. Предание свидетельствует, что все они были воинами, отличались силою и храбростью и приняли мученическую смерть за христианские свои убеждения в Севастии Армянской при императоре Лицинии (IV век). Их поставили раздетыми в покрытое льдом озеро, а, чтобы страдания воинов были еще тяжелее, на берегу озера для соблазна была построена теплая баня. Один из горемычных, не выдержав пытки, попытался было до нее добраться, да не добежал, умер.

Ночью свет озарил мучеников, пали на их головы 39 венцов, а вода в озере чудесным образом согрелась. Пораженный мужеством и стойкостью воинов, один из стражников, Аглай, уверовал во Христа и, сойдя в воду, присоединился к страдальцам. На следующее утро оставшимся в живых разбили молотами голени, тела сожгли, а кости в озеро бросили.

А в народе 22 марта связывали с приходом весны, прилетом певчих птиц и в их числе жаворонков. Считались они чистыми Божьими птицами, потому что, согласно народному поверью, вместе с ласточками вынимали колючие тернии из тела Христа, распятого на кресте. Говорят, на зиму жаворонки не в теплые края улетали, а превращались в мышей, пережидая стужу в теплой мышиной норке. А как только пригревало землю солнышко, они принимали прежний образ и вылетали на свет Божий, приветствуя весну ликующим пением.

Впрочем, некоторые считали, что вовсе не в мышиной норе жаворонки зиму пережидают, а высоко в поднебесье, уютно пристроившись на руках у ангелов, которые их нежили и ласкали. А приходила весенняя пора, вспарывала первая молния небесный полог, и вылетали из него жаворонки, возвращаясь к людям и неся на своих маленьких крылышках солнечную теплую погоду.

Календарь праздников. Народный праздник 22 марта. Радовались прилету звонких пичуг и стар и млад, ведь следом за жаворонками не только тепло по земле разливалось, но и сорок птиц домой возвращались. К их прилету готовили кормушки и скворечники, вырезали из дерева забавные птичьи фигурки, выпекали из теста жаворонков, голубков, ласточек, запекали сладкие колобки. "Сороки святые, колобаны золотые", - говорили в народе. А настоящим гимном весне можно было считать обрядовый пирог "Лира с жаворонками".

Не было дома, в котором хозяйка не пыталась такие птичьи фигурки испечь, каких никто еще не видывал. Им золотили крылышки и головки, их украшали сухими ягодами, маком и конопляными семечками. Самых красивых пичуг посылали в подарок родным и близким, а остальных раздавали деревенским ребятишкам, которые бегали по улицам, привязав "жаворонков" к шесту и напевая: "Жаворонки, жаворонки, к нам прилетите, принесите нам весну-красну. Зима надоела, весь хлеб поела".

Затем "сладких птичек" крошили и раскидывали крошки на все четыре стороны.

Традиции

В этот день отмечают вторую встречу весны. Считается, что в эти дни прилетают сорок разных пичуг, и первая из них — жаворонок. Пекут булочки в форме жаворонков, обмазывают их медом. Считается, что с 22 марта и до Зосима-пчельника (30 апреля) будет сорок утренних морозов — утренников. Если утренники с этого дня идут постоянно, то лето будет теплое. Чтобы защититься от морозов, хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки сорок шариков — "сороки святые, колобаны золотые". Испеченные колобки начиная с сорок каждый день выбрасывали по одному за окошко, приговаривая: "Мороз, красный нос, вот тебе хлеб и овес, а теперь убирайся подобру-поздорову!".

Народные приметы

Говорили: "Что 22 марта на Сороки, то и 12 июля на Петровки"

Если сам день теплый, то сорок дней после него также будут теплыми. Холодный ветер – жди 40 дней заморозков

Теплый ветер дует – примета того, что лето ненастное наступит

Ранняя весна предвещает неурожайный год

Ласточки прилетели раньше – жди богатого урожая

Если в этот день испечь 40 шариков-колобков и каждый день выбрасывать за окно один из них, можно защитить от морозов свои посевы

По примете 22 марта, какая погода, такой она и будет в период сенокоса

Много сорок и галок в День жаворонка – теплые дни вскоре наступят

Чайки кружатся – жди ледохода в ближайшее время

Теплый ветер подул – лето будет дождливым

Листва еще не распустилась, но слышен первый гром – год будет голодным

После 40 утренников можно гречиху сеять

В этот день нужно молиться мученикам Севастийским, чтобы родные люди невредимыми вернулись с военной службы

Сильный мороз – примета того, что просо хорошо уродится.