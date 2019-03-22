Сорок святых, 22 марта: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня 81-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 284 дня. Православные христиане отмечают день памяти воинов-христиан святых сорока мучеников, а также день святого Кесария Назианзина, брата святителя Григория Богослова.
Католики чтят память святых: Василия, епископа Анкары, Дарерки Ирландской, мученика Николая Оуэна.
В народе в этот день отмечают Сороки - именины сороки, считают эту птицу оберегом дома, около которого она живет, если не прогонять ее и не разрушать ее гнезда. Слово "сорока" - означает "сорок", поэтому ее связывают с праздников Сорока святых.
Что нельзя делать в праздник 40 Святых
В этот день запрещен любой физический труд, ремесла и рукоделие, а также работа по дому.
Так как праздник выпадает на Великий пост, запрещено употреблять в пищу мясо, молоко, яйца и рыбу. Разрешено добавлять в пищу растительное масло и выпить немного кагора.
В праздник не стоит одалживать деньги.
Нельзя поддаваться злости, зависти, агрессии, употреблять алкоголь и сквернословить.
Что обязательно нужно сделать в праздник 40 Святых
Нужно сходить в церковь на утреннюю службу, помолиться и поставить 40 свечей.
В этот день хозяйки пекут медовые булочки-жаворонки, их обязательно должно быть 40 штук. Булочки раздавали детям, вешали на деревья или дарили соседям, чтобы домашняя птица была здорова.
По традиции, незамужние девушки должны сварить 40 вареников и угостить парней.
Молодежь в этот день катается на качелях, по поверью, это принесет им счастье на весь будущий год. А чем выше взлетят качели, тем урожайнее будет год.
По традиции, в этот праздник принято составлять планы и мечтать.
В праздник 40 святых в народе гадают на любовь, поют веснянки и призывают весну. Девушки брали испеченного жаворонка и бросали его через плечо, куда хвост птички укажет, оттуда будет и жених.
На праздник принято наряжать деревья разноцветными ленточками, бумажными цветами, колокольчиками, таким образом зазывая весну.