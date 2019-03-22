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Сорок святых, 22 марта: что нельзя делать в этот праздник

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Сорок святых, 22 марта: что нельзя делать в этот праздник
07:54 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 22 марта православная церковь отмечает день Сорока святых и почитает память 40 Севастийских мучеников, а в народе отмечают праздник Сороки.

Сегодня 81-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 284 дня. Православные христиане отмечают день памяти воинов-христиан святых сорока мучеников, а также день святого Кесария Назианзина, брата святителя Григория Богослова.

Католики чтят память святых: Василия, епископа Анкары, Дарерки Ирландской, мученика Николая Оуэна.

В народе в этот день отмечают Сороки - именины сороки, считают эту птицу оберегом дома, около которого она живет, если не прогонять ее и не разрушать ее гнезда. Слово "сорока" - означает "сорок", поэтому ее связывают с праздников Сорока святых.

Что нельзя делать в праздник 40 Святых

В этот день запрещен любой физический труд, ремесла и рукоделие, а также работа по дому.

Так как праздник выпадает на Великий пост, запрещено употреблять в пищу мясо, молоко, яйца и рыбу. Разрешено добавлять в пищу растительное масло и выпить немного кагора.

В праздник не стоит одалживать деньги.

Нельзя поддаваться злости, зависти, агрессии, употреблять алкоголь и сквернословить.

Что обязательно нужно сделать в праздник 40 Святых

Нужно сходить в церковь на утреннюю службу, помолиться и поставить 40 свечей.

В этот день хозяйки пекут медовые булочки-жаворонки, их обязательно должно быть 40 штук. Булочки раздавали детям, вешали на деревья или дарили соседям, чтобы домашняя птица была здорова.

По традиции, незамужние девушки должны сварить 40 вареников и угостить парней.

Приметы и обряды на 22 марта – День жаворонка, Сорок Святых

Молодежь в этот день катается на качелях, по поверью, это принесет им счастье на весь будущий год. А чем выше взлетят качели, тем урожайнее будет год.

По традиции, в этот праздник принято составлять планы и мечтать.

В праздник 40 святых в народе гадают на любовь, поют веснянки и призывают весну. Девушки брали испеченного жаворонка и бросали его через плечо, куда хвост птички укажет, оттуда будет и жених.

На праздник принято наряжать деревья разноцветными ленточками, бумажными цветами, колокольчиками, таким образом зазывая весну.

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