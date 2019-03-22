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Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
08:17 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Произошло имя от римского родового имени Сергиус.

Имя Сергей имеет различные версии происхождения. По первой, самой распространенной версии, имя Сергей происходит от римского родового имени Sergius, которое является римским родовым именем, происходит от Сергии. Сергии – это древний римский патрицианский род, ведущий, по преданию, свою родословную от троянцев. В переводе с латинского языка означает "высокий", "знатный".

По следующей версии, имя Сергей – это современная форма устаревшего имени Сергий, которое произошло от латинского "servi dei", в переводе означающее "слуга Бога". Как один из вариантов этой версии – имя Сергей произошло от латинского "Servus", что переводится как "слуга".

Мало встретишь людей столь же общительных и открытых миру, как Сергей. Он обладает глубиной чувств и порой непредсказуемо себя ведет. Из Сергея может выйти неплохой креативщик – он легко выдвигает новые идеи, в состоянии самостоятельно реализовать каждую из них. Можете быть уверены, что все, кого он привлечет к процессу воплощения, пройдут с его стороны тщательный отбор. Сергею не свойственно скрывать или пытаться иначе преподнести все грани своего характера, поэтому и хорошее, и плохое в нем всегда на виду.

Обидеть Сергея несложно, даже мелочь может испортить ему настроение. С проблемами он чаще старается справиться в одиночку, не полагаясь ни на кого. Своих друзей Сергей очень ценит и всегда готов оказать им помощь. Женщины и веселые застолья находятся в центре увлечений мужчины с этим именем, но он не показывает этого окружающим.

Сергей обладает талантом находить выход из самых запутанных ситуаций. В этом ему помогают его мыслительные способности, способные проявлять внимание и к целому, и к частностям.

Из Сергеев выходят лучшие отцы и мужья, а в качестве спутниц жизни эти мужчины выбирают, как правило, спокойных и уравновешенных женщин. Он во всем прислушивается к жене, но и о своем мнении не забывает.

В удовольствиях Сергей часто не знает меры. Он увлекается музыкой, любит ходить в кино. В компании он заводила и балагур, не прочь поучаствовать в представлениях и постановках. Стремление воплощать и немалый творческий потенциал часто заставляют Сергея выбирать карьеру актера или композитора. Даже если выбор мужчины не пал на творческие профессии, он будет стремиться стать руководителем или работником рекламы. Только на таких позициях он сможет полностью раскрыть свой потенциал.

Поздравления 

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

 

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол —

И ждет огромное везенье!

Твое имя — Сергей — и "почтенный", и "ясный",

У тебя беспокойное сердце,

И ты знаешь, что это-то ведь и прекрасно:

Может многое в жизни успеться!

 

Ты ярчайшая личность, хороший приятель.

Пусть тебя не оставит твой ангел.

С именинами я поздравляю! И кстати,

Пожелать хочу: будь ты, Сереженька, счастлив!

День ангела Владимира: значение имени и поздравления в прозе

Поздравляю Вас, Сергей, с именинами!

Сбудутся мечты пускай любимые!

И пусть чашей полной будет дом,

Чтоб любовь всегда царила в нем!

 

Вам вовек желаю не грустить,

Все, что нужно — сразу находить!

Пусть тоска навеки Вас покинет,

И невзгоды с нею пускай сгинут!

Сережа, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

 

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Сергей, в твой праздник замечательный

Ты поздравленья прими.

Побед желаю основательных,

И встреч с хорошими людьми.

 

Счастливых дней, красивых праздников,

Большой и искренней любви.

И чтоб события прекрасные

Венчали все года твои!

Именины (День Ангела) Василия: значение имени и поздравления

Сергей, желаю счастья море,

Пускай не будет в жизни горя,

Пускай сопутствует успех,

Чтоб был ты, друг, счастливей всех!

 

Пускай удача рядом будет,

И только искренние люди,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать!

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

 

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

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