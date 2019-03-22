Шквальный ветер и дожди: на выходных погода испортится

Новости Украины: На ближайшие выходные синоптики прогнозируют украинцам дожди и усиление ветра.

В ближайшие сутки, 22 марта, перемещающийся с северо-запада Европы атмосферный фронт принесет на большую часть территории Украины в основном небольшие дожди и усиление ветра, прогнозируют в Укргидрометцентре в четверг.

В пятницу ночью в северной части, днем в Украине, кроме крайнего юга, небольшой дождь, в восточных областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; на востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9 тепла; в Карпатах в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Прогноз погоды на 22 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 22 марта:

Ужгород – ясно, ночью +2...+4, днем +12...+14

Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +11...+13

Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +9...+11

Тернополь – ясно, ночью +3...+5, днем +10...+12

Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +11...+13

Хмельницкий – ясно, ночью +2...+4, днем +11...+13

Луцк – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13

Ровно – дождь, ночью +3...+5, днем +10...+12

Житомир – дождь, ночью +2...+4, днем +11...+13

Винница – ясно, ночью +2...+4, днем +9...+11

Одесса – ясно, ночью +3...+5, днем +13...+15

Николаев – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

Херсон – ясно, ночью +1...+3, днем +9...+11

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +10...+12

Кропивницкий – дождь, ночью +2...+4, днем +10...+12

Черкассы – дождь, ночью +1...+3, днем +10...+12

Чернигов – дождь, ночью +1...+3, днем +8...+10

Сумы – дождь, ночью 0...+2, днем +6...+8

Полтава – дождь, ночью 0...+2, днем +8...+10

Днепр – дождь, ночью +2...+4, днем +8...+10

Запорожье –дождь, ночью +2...+4, днем +9...+11

Донецк – дождь, ночью 0...+2, днем +7...+9

Луганск – дождь, ночью -1...+1, днем +5...+7

Харьков – дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7

Киев – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11

На 23 марта синоптики прогнозируют в восточной половине страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны и в Закарпатье 0-5° тепла; днем в восточных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, в западных, Винницкой и Одесской областях 9-16°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

Прогноз погоды на 23 марта, Фото: meteo.gov.ua

24 марта в Украине, кроме южной части, небольшой дождь, на севере Левобережья с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 23 марта 7-12 м/с (ночью в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с), 24 марта 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны и Закарпатье 0-5° тепла; днем в восточных областях 3-8° тепла, в западных и Винницкой областях 9-14°, на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области местами 15-17°, на остальной территории 6-11°.

На Киевщине в выходные без осадков, лишь днем 24 марта небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 23 марта 7-12 м/с (ночью местами порывы 15-18 м/с), 24 марта 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 24 марта, Фото: meteo.gov.ua

В Украине 25 марта преимущественно без осадков, лишь в большинстве западных, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь. В столичном регионе 25 марта преимущественно без осадков; 26 марта небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла.

26 марта в Украине небольшой дождь, ночью (кроме юга) с мокрым снегом. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза; днем 6-12° тепла. В столичном регионе 26 марта небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 25 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 марта, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.