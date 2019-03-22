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Великий пост 2019: что нельзя делать в праздник

Великий пост 2019: что нельзя делать в праздник
09:10 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Великий пост - это время подготовки к самому светлому и величайшему празднику из всех, Пасхе.

В 2019 году Великий пост начинался 11 марта и будет длится до 27 апреля.

Верующие люди в курсе, что перед Пасхой-2019 начинается суровый Великий пост. Это время, когда каждый христианин освобождает свои тело и душу от земных потребностей и взывает к Богу. В период Великого поста важно помнить, что это время для телесного и духовного воздержания, а значит, что есть запреты Великого поста и предписания.

Что нельзя делать в Великий пост 2019

Чрезмерное веселье. Во время поста следует усиленно молиться. На веселье была отведена Масленица и будет отведена целая неделя Пасхи. Священнослужители рекомендуют ни в коем случае не поддерживать праздный образ жизни и не позволять себе излишних развлечений.

Алкоголь, вредные привычки. Запрещается не только вкушать жирную и животную пищу, но и употреблять алкоголь. Разрешается пить красное вино, но не каждый день и лишь немного. Алкоголь, сигареты, интернет-зависимость — все это разные стороны одной и той же монеты. Не давайте вашим привычкам погубить ваш настрой на очищение. Избавьте себя от того, что отдаляет вас от духовной жизни.

Месть, ненависть, злоба. Особенно плохо, когда вы злитесь на близких людей. Великий пост и православная вера в целом учат нас тому, что нельзя давать ход таким чувствам. В Великий пост это особенно важно. Творите добро и не позволяйте негативным эмоциям завладеть вами.

Великий пост 2019: календарь питания

Важнее всего заставить себя изменить взгляды на мир. Это трудно, но возможно, поэтому воздержание от пищи — далеко не самое главное. Многие неправильно расставляют приоритеты, думая, что исключив мясо из рациона, они добиваются духовного очищения. Конечно, это часть традиции и правил, но не первостепенных.

Пусть это время изменит вас в лучшую сторону, научив состраданию, добру и отзывчивости. если будет возможность, посетите святые места России в Великий пост, чтобы увидеть своими глазами то, как люди жили, полностью посвящая себя служению Господу.

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