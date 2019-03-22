Родительская суббота 23 марта: как провести день, как помянуть покойных

Новости Украины: Православная церковь призывает свято чтить память усопших близких и родных.

Родительская суббота в переводе с греческого означает – ходатайство. Этот период является самым главным в жизни каждого христианина. Именно в особые дни поминовения усопших, определенные православной церковью, любой мирянин может донести до Бога искреннюю и теплую молитву о близком ему человеке. После отхода родных в мир иной они уже не в силах сами себе помочь, оттого миссия тех, кто остался на земле от этого становится весьма глобальной и значимой.

Родительская суббота 23 марта 2019 года

В конце марта православный мир будет отмечать родительскую субботу второй седмицы Великого поста. В церковном календаре дата праздника — 23 марта. В этот субботний день каждому верующему человеку важно отправиться в церковь и поприсутствовать на божественной литургии, помолиться вместе со священнослужителями и прихожанами за упокой близких.

После общего молебна не лишним будет прочесть личную молитву о прощении грехов и попросить Господа о помощи в воздержании во время поста. Миряне обязательно должны принести в храм божий помин — угощения, которые после будут отданы нуждающимся.

Закончив посещение церкви, следует пойти на кладбище и помянуть родственников уже там. Разрешается провести небольшую уборку на могилах. Священнослужители напоминают, что церковь не одобряет оставленные на могилах угощения: еду лучше оставить в храме или раздать знакомым. Также в родительскую субботу воспрещается печалиться и предаваться унынию. В этот день куда лучше вспомнить о всех радостных событиях, которые происходили с усопшим при его земной жизни.

Как правильно поминать усопших по уставу церкви

При жизни выразить любовь к своим близким не так сложно. Но когда человек уходит в вечность, рассказать ему о своих чувствах можно лишь через молитву или при помощи панихиды. Панихиды обычно проводятся сразу же после утренней службы. Для ее проведения нужно заранее купить что-то из выпечки: в основном люди приносят хлеб, также можно принести с собой фрукты, муку, крупы. Не стоит приносить с собой алкоголь и сладости.

К свертку с продуктами обязательно добавляется записка с именами тех, кто покинул этот мир. Все приготовленное для панихиды раскладывается на специальном столе. На молебне важно присутствовать лично. Обычно он продолжается около 15 минут.

Панихида, которая проходит в родительскую субботу, считается особенно значимой для всех усопших, так как ее действие сильнее, чем служба в обычные дни.

23 марта 2019 года каждый верующий может посетить храм и вознести молитвы святым о прощении грехов, совершенных усопшими во время земной жизни. Позволительно молиться не только за своих близких и родных, но и за всех православных христиан.