Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз

Новости Украины: Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля.

Граждане Украины могут путешествовать в Таиланде с туристической целью без виз с 14 апреля 2019 года.

"Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

МИД напоминает, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.