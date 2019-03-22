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Порошенко призывает церкви к проведению выборов в мире и покое

Порошенко призывает церкви к проведению выборов в мире и покое
10:40 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций обсудил вопросы предстоящих выборов главы государства, ситуации на Донбассе и агрессию со стороны России.

"Выборы - это испытание для государства, для демократии, испытание единства для любого общества. А особенно для общества, которое находится в состоянии войны. На границе которого находятся российские дивизии, готовые к вторжению. (…) Я был бы вам очень признателен, если бы Всеукраинский совет Церквей призвал провести выборы без насилия. Провести выборы в мире и покое. Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", - обратился президент к участникам встречи, сообщает его пресс-служба в пятницу.

П.Порошенко отметил, что Кремль ведет гибридную войну, а его посланники не просто атакуют Украину на востоке и аннексировали Крым, но и ведут активную информационную войну, распространяют "фейковые новости, ложь, раздор и ненависть".

В свою очередь, Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) отметил: "Мы вместе с украинскими волонтерами, добровольцами, мы вместе сказали "нет" насилию во время выборов".

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Он отметил, что беспокойство вызывают проявления агрессии и ненависти, противостояние, которое "кто-то хочет спроектировать в лоно украинского общества". "Но те, кому больше всего доверяет сегодня украинский народ - армия, волонтеры, церкви и религиозные организации - мы вместе говорим: нет насилию", - подчеркнул глава УГКЦ, добавив, что в противном случае невозможно создать необходимые условия для честных и справедливых выборов.

Среди участников встречи - предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также глава УПЦ (МП) Онуфрий.

Как сообщается на сайте ПЦУ, митрополит Епифаний обратил внимание на сохранение гражданского мира, единства украинского народа. Он также поднял вопрос капелланства, предложив углубить сотрудничество военных священников с украинской армией.

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Выборы, Церковь, Петр Порошенко, ПЦУ.
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