Теперь будет Kyiv: Грузия изменила названия украинских гордов

Новости Украины: C рядом других стран Грузия начала переименовывать на табло в аэропортах названия украинских городов согласно транскрипции.

В аэропортах международного значения Тбилиси и Батуми изменили названия городов Украины. Так, представители "ТАВ Джорджия" успели объявить о том, что теперь на табло все украинские пункты имеют новые транскрипции.

Теперь вместо Kiev пассажиры увидят Kyiv, вместо Kharkov - Kharkiv, вместо Lvov - Lviv, а вместо Odessa - Odesа. Такие перемены связаны с запуском он-лайн кампании по инициативе Министерства иностранных дел Украины и Центра стратегических коммуникаций StratCom Ukraine.

Волну флэш-моба под названием #CorrectUA подхватили аэропорты мира, а сами организаторы акции попросили интернет-сообщество использовать тег, чтобы распространить информацию. Кампания стартовала в октябре прошлого года.