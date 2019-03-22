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Теперь будет Kyiv: Грузия изменила названия украинских гордов

Теперь будет Kyiv: Грузия изменила названия украинских гордов
12:31 Пт, 22 Март 2019 Телеграф по материалам сайта www.apsny.ge twitter.com

Новости Украины: C рядом других стран Грузия начала переименовывать на табло в аэропортах названия украинских городов согласно транскрипции.

В аэропортах международного значения Тбилиси и Батуми изменили названия городов Украины. Так, представители "ТАВ Джорджия" успели объявить о том, что теперь на табло все украинские пункты имеют новые транскрипции.

Теперь вместо Kiev пассажиры увидят Kyiv, вместо Kharkov - Kharkiv, вместо Lvov - Lviv, а вместо Odessa - Odesа. Такие перемены связаны с запуском он-лайн кампании по инициативе Министерства иностранных дел Украины и Центра стратегических коммуникаций StratCom Ukraine.

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Волну флэш-моба под названием #CorrectUA подхватили аэропорты мира, а сами организаторы акции попросили интернет-сообщество использовать тег, чтобы распространить информацию. Кампания стартовала в октябре прошлого года.

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Киев, Украина, Аэропорт, Грузия, Тбилиси, Язык, Название, Города, транскрипция.
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