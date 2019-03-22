Супрун дала украинцам советы по защите психики перед выборами президента

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook предупредила, что в ближайшее время люди, которых будут поражать проявления "предвыборного обострения" могут вести себя импульсивно и неадекватно,нарушать чужие границы и таким образом зачтавлять людей чувствовать себя в опасности.
В связи с этим, Супрун дала несколько советов относительно того, как можно защитить свое психическое здоровье во время подобных "атак":
По словам Супрун, люди с неадекватным поведением могут страдать психическими расстройствами. В любом случае, чиновница призывает таким людям оказать помощь в получении профессиональной помощи.
исполняющая обязанности министра здравоохранения также предупредила, что общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на ваше самочувствие и настроение. Чтобы избежать негативного влияния, лучше прогуляться на свежем воздухе, пойти на пробежку или пообщаться с близким человеком.
Напомним, глава Радикальной партии и кандидат в президенты Олег Ляшко сорвал заседание Кабинета министров. Вместе с однопартийцами около полудня он прорвался на заседание правительства, где начал возмущаться решением Кабмина продлить контракт с главой НАК НАфтогаз Украины Андреем Коболевым. Ляшко потребовал прервать контракт и "вернуть 1,5 млрд грн премий руководству Нафтогаза.