Супрун дала украинцам советы по защите психики перед выборами президента

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как защитить свое психическое здоровье накануне президентских выборов в Украине.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook предупредила, что в ближайшее время люди, которых будут поражать проявления "предвыборного обострения" могут вести себя импульсивно и неадекватно,нарушать чужие границы и таким образом зачтавлять людей чувствовать себя в опасности.

В связи с этим, Супрун дала несколько советов относительно того, как можно защитить свое психическое здоровье во время подобных "атак":

Если находитесь возле манипуляторов с грубым поведением и активными движениями – развернитесь и идите прочь. Спорить и доказывать собственное мнение таким людям нет смысла. Можете выслушать человека и даже пытаться его успокоить, но это срабатывает не во всех случаях;

Постарайтесь установить прочные личные границы. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов – вас будет сложно вывести из равновесия;

Предупредите зарвавшимся людям, что их поведение может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию;

Разговаривайте низким и спокойным голосом, обращайтесь к человеку лишь после того, как она все выскажет;

Если конструктивное обсуждение не получается – игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта.

По словам Супрун, люди с неадекватным поведением могут страдать психическими расстройствами. В любом случае, чиновница призывает таким людям оказать помощь в получении профессиональной помощи.

исполняющая обязанности министра здравоохранения также предупредила, что общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на ваше самочувствие и настроение. Чтобы избежать негативного влияния, лучше прогуляться на свежем воздухе, пойти на пробежку или пообщаться с близким человеком.

Напомним, глава Радикальной партии и кандидат в президенты Олег Ляшко сорвал заседание Кабинета министров. Вместе с однопартийцами около полудня он прорвался на заседание правительства, где начал возмущаться решением Кабмина продлить контракт с главой НАК НАфтогаз Украины Андреем Коболевым. Ляшко потребовал прервать контракт и "вернуть 1,5 млрд грн премий руководству Нафтогаза.