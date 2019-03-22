В Украине пересмотрели строительные нормы

Новости Украины: В общественных местах теперь появятся специальные столики для пеленания малышей.

В Государственные строительные нормы внесли изменения, которые помогут молодым родителям в бытовых вопросах. Так, согласно новшествам, в проектах зданий необходимо будет выделить место для пеленального столика.

Это должна быть отдельная комната рядом с общественной уборной. Также нововведение упростит жизнь и людям с ограниченными возможностями. Последние смогут воспользоваться специальным кабинетом. В таких комнатах будут устанавливаться "тревожные кнопки" и системы оповещения для людей с нарушенными зрением и слухом.

По словам замглавы Минрегиона Льва Парцхаладзе, это облегчит жизнь родителям с детьми разных полов. Коррективы строительных норм вступят в силу 1 апреля этого года.