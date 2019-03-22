МОН вынесло на обсуждение изменение сроков подачи документов в вузы

Новости Украины: Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение изменение условий приема в высшие учебные заведения в 2019 году.

Министерство образования и науки Украины в проекте приказа вынесло на всеобщее обсуждение проект изменений в условия приема в высшие учебные заведения в 2019 году.

На сайте ведомства сообщается, что целью предлагаемого проекта является приведение Условий приема на обучение в заведения высшего образования в 2019 году в соответствии с изменениями в действующем законодательстве и внесения технических изменений для устранения юридических коллизий, неточностей и правовой неопределенности.

В проекте приказа предлагается установить срок подачи документов и вступительных экзаменов для лиц, которые поступают на основе собеседования с 10 июля до 18 часов 16 июля.

В то же время, для лиц, которые будут поступать по результатам внешнего независимого оценивания, творческих конкурсов - с 10 июля до 18 часов 22 июля.

В Минобразования уточнили, что данные изменения не касаются высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Украине свыше 165 тысяч потенциальных абитуриентов приняли участие в пробном внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе. Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно было 22 марта 2019 года. Результаты прохождения пробного тестирования могли получить только те участники, которые внесут свои ответы в сервис определения результатов.