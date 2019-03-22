25 миллионов украинцев выбрали себе врача

Новости Украины: В рамках медреформы декларации с врачами подписали уже 25 миллионов украинцев.

Еще в начале этого года 97% коммунальных медучреждений присоединились к реформе системы здравоохранения и сейчас уже около 25 млн украинцев заключили декларации с врачами.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на форуме "Помощь рядом".

"По состоянию на начало года 97% коммунальных учреждений здравоохранения уже наконец, несмотря на яростное сопротивление, перешли на новую модель финансирования. Новая модель финансирования - это когда деньги ходят за пациентом, лучший врач должен получать большую заработную плату, а пациент имеет возможность выбирать врача. Сейчас порядка 25 млн украинских граждан уже выбрали именно такую модель", - отметил он.

В качестве примера результата медицинской реформы Порошенко привел Центр первичной медико-санитарной помощи в прифронтовом Бахмуте, где работают 38 врачей и 131 медсестра. Он рассказал, что по старой системе субвенций зарплата медсестры составляла 4863 гривни, теперь - 7831, врача - 7000 и 17887 соответственно.

Президент заверил, что медицина стоит среди приоритетных реформ, которые проводятся в течение последних пяти лет в Украине.