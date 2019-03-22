"УПЦ МП" подала иск в суд на Минкульт относительно своего названия

Новости Украины: Киевская митрополия "Украинской православной церкви Московского патриархата" подала в суд иск на Министерство культуры из-за своего названия

Пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что Киевская митрополия "Украинской православной церкви Московского патриархата" подала в суд иск на Министерство культуры Украины относительно указания в своем названии принадлежность к России.

В сообщении пресс-службы суда Киева указано, что Киевская митрополия "Украинской православной церкви Московского патриархата" просит через суд признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Правительственный курьер" списка религиозных организаций, которые попали под нормы ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозные организации".

Сообщается, что религиозные организации, указанные в списке, обязали внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке. На данный момент, суд решает вопрос относительно целесообразности открытия административного производства по данному делу.

Ранее сообщалось, что в соответствии со статьей ч. 8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" указано, что в случае если религиозная организация признана в соответствии с ч.7 ст. 12 этого же закона частью другой организации, руководящий центр которой находится в стране-агрессоре, то принадлежность к этой стране должна быть указана в ее названии, закрепленном в уставе. Данные две статьи были добавлены в закон после того, как были приняты Верховной Радой в декабре 2018 года.