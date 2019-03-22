ДахаБраха приобщилась к акции в поддержку Сенцова

Новости Украины: Украинский коллектив "ДахаБраха" присойденился к акции в поддержку Олега Сенцова #FreeSentsov.

Популярный украинский коллектив "ДахаБраха" присоединился к международной акции #FreeSentsov в поддержку освобождения незаконно заключенного в России кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Французский тур то, конечно, классно, но ... о своих не забываем. Приобщаемся к акции, которую проводит в эти дни международная организация Amnesty International. #FreeSentsov", - говорится в сообщении.

Коллектив опубликовал фото с плакатом в руках, на котором изображен 200 рублей с хэштегом #FreeSentsov. Фото сделано в рамках гастролей по Франции. Перед этим группа, которая уже известная во всем мире и традиционно собирает полные залы, выступила в Женеве (Швейцария) и ряде городов Польши.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи в течение 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них журналист Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима - якобы за шпионаж.