В Украине пройдет пробное ВНО 2019 по 10 предметам

Новости Украины: В субботу, 23 марта, в Украине пройдет пробное внешнее независимое оценивание по 10 предметам, как оно будет проходить и какие документы нужно иметь при себе.

В Украине в субботу, 23 марта, состоится вторая сессия пробного ВНО 2019 по 10 предметам. В списке указаны: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, немецкий, французский или испанский язык.

Каждый из частников тестирования будет иметь возможность составить один из пробных тестов, который он выбрал при регистрации на тестирование. При этом, тесты в зависимости от предмета имеют разное количество форм и задач, а также времени, отведенного на его выполнение.

Пробное ВНО играет важную роль при подготовке к внешнему независимому оцениванию. Благодаря пробному тестированию, все желающие могут ознакомиться с процедурой проведения ВНО, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места.

Все участники пробного ВНО на специальных информационных страницах могут узнать время и место проведения тестирования, а также в последствии узнать результаты.

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другому документу, удостоверяющему личность), приглашению. Участники, которые опоздали к месту проведения пробного ВНО не допускаются.

ВНО по истории Украины

Тест ВНО по истории Украины в 2019 году состоит из заданий четырех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на установление соответствия ("логические пары"), заданий на установление правильной последовательности и заданий с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов, сообщает портал osvita.ua.

Общее количество заданий теста по истории Украины – 60, на их выполнение участникам будет отведено 150 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 94 балла.

ВНО по математике

Тест ВНО по математике в 2019 году состоит из заданий четырех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на установление соответствия, заданий открытой формы с коротким ответом (структурированное и неструктурированное), а также заданий открытой формы с развернутым ответом.

Общее количество заданий теста по математике – 33, на выполнение которых участникам будет отведено 180 минут.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста - 62.

ВНО по биологии

Тест ВНО по биологии в 2019 году состоит из заданий трех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на установление соответствия ("логические пары"), заданий с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов.

Общее количество заданий теста по биологии – 48, на их выполнение участникам будет отведено 120 минут.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы - 80. ВНО по географии

Тест ВНО по географии

В 2019 году состоит из заданий четырех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на установление соответствия ("логические пары"), заданий открытой формы с кратким ответом и заданий с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответов.

Общее количество заданий теста по географии – 56, на выполнение которых участникам будет отведено 150 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы - 94. ВНО по химии

Тест ВНО по химии в 2019 году состоит из заданий трех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на установление соответствия ("логические пары"), заданий открытой формы с коротким ответом.

Общее количество заданий теста по химии – 52, на их выполнение участникам будет отведено 150 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы - 80. ВНО по физике

Тест ВНО по физике

В 2019 году состоит из заданий трех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на установление соответствия ("логические пары"), заданий открытой формы с коротким ответом структурированного и неструктурированного типа.

Общее количество заданий теста по физике – 38, на выполнение которых участникам будет отведено 180 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы - 60.

ВНО по иностранным языкам

Тест ВНО по английскому, немецкому и испанскому языкам в 2019 году состоит из заданий пяти форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на определение правильности/неправильности утверждения, заданий на установление соответствия, заданий на заполнение пропусков в тексте и задания открытой формы с развернутым ответом.

А тест ВНО по французскому языку в 2019 году состоит из заданий трех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на заполнение пропусков в тексте и задания открытой формы с развернутым ответом.

Общее количество заданий тестов с иностранных языков – 59, на выполнение которых участникам будет отведено 150 минут.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания тестов ВНО по иностранным языкам - 72 тестовые баллы.

Результаты пробного ВНО 2019

Участники пробного ВНО с 15 часов 23 марта до 25 марта 2019 года смогут воспользоваться онлайн-сервисом "Определение результатов пробного ВНО-2019", чтобы получить результат пробного ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов.

Результаты пробного ВНО лица, которые заполнили электронный бланк, смогут узнать с 29 апреля 2019 года. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те участники, которые внесут свои ответы в сервисе определения результатов. Результаты пробного внешнего независимого оценивания не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использоваться для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.