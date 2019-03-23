Епифаний поручил молиться в храмах ПЦУ о справедливых президентских выборах

Новости Украины: Предстоятель Поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний поручил проводить во всех храмах ПЦу молитвы о справедливых выборах президента в Украине.

Предстоятель Поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал распоряжение до завершения избирательного процесса проводить во всех храмах ПЦУ молитвы относительно справедливых выборов президента Украины.

Митрополит Епифаний отметил, что во время выборов президента Украины на граждан страны возлагается особая ответственность из-за необходимости защитить государственность Украины, единство, общественный мир во время внешней агрессии и внутренних противостояний. Сообщается, что на сайте ПЦУ был опубликован соответствующий текст самой молитвы.

Отмечается, что предстоятель ПЦУ дал распоряжение произносить ее до завершения голосования за избрание главы государства на богослужениях в храмах поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна.

Также известно, что учитывая практику президентских выборов 2004 года, митрополит Епифаний поручил включить на соответствующий период в тройную эктению особое молитвенное прошение. Сообщается, что в два ближайших воскресенья (24 и 31 марта) в храмах ПЦУ будет зачитано Обращение Священного Синода УПЦ в связи с проведением выборов.