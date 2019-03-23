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Нацполиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в Украине

Нацполиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в Украине
14:40 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Нацполиция Украины контролирует процесс доставки избирательных комиссий, а затем возьмет под круглосуточную охрану 199 избирательных комиссий по всей Украине.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич в субботу, 23 марта, во время видео-селекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений сообщил, что украинская полиция взяла под охрану все избирательные комиссии с целью обеспечения общественной безопасности во время избирательного процесса.

По его словам, всего в Украине насчитывается 199 избирательных комиссий. Поэтому. чтобы обеспечить безопасность их работы более 400 сотрудников полиции по всей Украины будут круглосуточно следить за безопасностью их работы.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, полиция держит под своим контролем доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. Запланировано, что уже в конце следующей недели сотрудники полиции будут охранять и участковые избирательные комиссии, после того, как бюллетени переместят к ним.

По последним данным Нацполиции, всего за сутки поступило 145 заявлений и сообщений касательно избирательного процесса.  При этом, по 9 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Фацевич заявил, что всего с начала предвыборной кампании уже зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Отмечается, что из них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов.

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Все по теме:

Полиция, Избирательные комиссии, Александр Фацевич, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Круглосуточная охрана, Доставка бюллететеней.
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