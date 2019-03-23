СБУ предупредила о подготовке вброса "фейковой" переписки СБУ с МВД

Новости Украины: Служба безопасности Украины сообщила о возможном обнародовании в ближайшие дни "фейковой" переписки руководства СБУ с МВД накануне выборов президента.

Служба безопасности Украины рассказала о появившейся информации, согласно которой в ближайшее время в информационное пространство готовится вброс не соответствующих действительности документов.

В ведомстве отметили, что речь будет идти о якобы переписке между руководством Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины накануне предстоящих выборов президента Украины.

Главном управлении СБУ в Киеве и области на своей странице в Facebook отметило, что подтверждением того, что документы поддельные будет свидетельствовать то, что документы не будут соответствовать формам, которые были утверждены в Службе безопасности Украины.

Более того, они не будут соответствовать требованиям инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, а также в них будут допущены грамматические и стилистические ошибки.

В связи с данной информацией, Служба безопасности Украины призывает проверять информацию перед ее обнародованием.

Ранее сообщалось, что СБУ в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку, как визиту граждан Украины – кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям. имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль.