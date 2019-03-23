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Великий пост 2019: Первая родительская суббота 23 марта

Великий пост 2019: Первая родительская суббота 23 марта
16:52 Сб, 23 Март 2019 Телеграф podrobnosti.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: Родительская суббота - это день особого поминовения усопших.

Христиане молятся об упокоении своих родителей, дедов, прадедов, а также всех умерших. В этот день люди ходят на кладбище и ухаживают за могилами, заказывают панихиды в храмах или самостоятельно читают молитвы в непрерывном темпе (литии) над могилами.

В период Великого поста в церквях не поминают умерших. В память обо всех усопших отведены специальные дни - три родительские субботы. Однако, в этом году из-за совпадения с другим не менее важным церковным праздником планируется только две. В эти дни можно присутствовать на литургии, то есть лично помолиться за усопших.

Первая родительская суббота в 2019 году выпадает на 23 марта, во время второй недели Великого поста.

В православном календаре установлено восемь дней особого поминовения усопших. И только один из них имеет непереходящую дату - день Поминовения усопших воинов, который отмечают 9 мая.

Великий пост 2019: что нельзя делать в праздник

Что нельзя делать в этот день

  • Плохо отзываться о покойных.
  • Употреблять алкоголь и устраивать пышные банкеты во время поминок на кладбищах или после службы в церкви.
  • Поминать усопших вином, поскольку напиток является символом земной радости.
  • Участвовать в развлекательных мероприятиях, а также предаваться сильной скорби, ссориться, грустить, сквернословить.
  • Оставлять алкоголь, еду, сигареты (если усопший их курил при жизни) на могиле - так можно только ухудшить положение покойного.
  • В родительские субботы во время Великого поста запрещено подавать запрещенные еду - мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. На столе должны находиться исключительно постные блюда.

Родительская суббота 23 марта: как провести день, как помянуть покойных

Вторая родительская суббота выпадает на 30 марта - в третью неделю Поста.

Третья родительская суббота в 2019 году отменяется, поскольку выпадает на четвертую неделю Поста - 6 апреля -канун праздника Благовещения.

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Запреты, Что нельзя делать, Великий пост 2019, 23 марта 2019, Родительская суббота.
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