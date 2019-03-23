Великий пост 2019: Первая родительская суббота 23 марта

Христиане молятся об упокоении своих родителей, дедов, прадедов, а также всех умерших. В этот день люди ходят на кладбище и ухаживают за могилами, заказывают панихиды в храмах или самостоятельно читают молитвы в непрерывном темпе (литии) над могилами.
В период Великого поста в церквях не поминают умерших. В память обо всех усопших отведены специальные дни - три родительские субботы. Однако, в этом году из-за совпадения с другим не менее важным церковным праздником планируется только две. В эти дни можно присутствовать на литургии, то есть лично помолиться за усопших.
Первая родительская суббота в 2019 году выпадает на 23 марта, во время второй недели Великого поста.
В православном календаре установлено восемь дней особого поминовения усопших. И только один из них имеет непереходящую дату - день Поминовения усопших воинов, который отмечают 9 мая.
Что нельзя делать в этот день
Вторая родительская суббота выпадает на 30 марта - в третью неделю Поста.
Третья родительская суббота в 2019 году отменяется, поскольку выпадает на четвертую неделю Поста - 6 апреля -канун праздника Благовещения.