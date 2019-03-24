Именины (День Ангела) Георгия: значение имени и поздравления

Георгий - это мужское имя греческого происхождения, которое в переводе означает земледелец. Мальчик носящий данное имя ответственный, порядочный. Он постоянно стремится к самоутверждению. Георгий очень хороший и преданный друг. Он ценит всех своих друзей и относится к ним внимательно.
В детском возрасте Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников, но не в такой степени, чтобы это понималось ими как высокомерие. Георгий не доходит до черты, после которой наступает противопоставление своим товарищам. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.
В незнакомом обществе держится обособленно, а среди своего круга может и разговориться не в меру. В целом к людям - доброжелателен. Зла долго не помнит и отношениям с теми, кто его недолюбливает, старается придать ироничный характер.
С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается, как правило, счастливо. единственное, что он не способен перенести - это обман. Георгий любит веселые компании и вечеринки. Выпив, становится задумчивым. Любит гулять с детьми и женой.
Поздравления, Георгий,
В день особый принимай.
Все мечты свои и цели
Непременно воплощай.
Пожелать хочу подъемов
Ярких и стремительных.
Будет пусть успех в работе -
Головокружительным.
Пусть преследуют во всем
Радость и везение.
Будет пусть всегда отличным
Твое настроение.
Георгий поздравляю,
Желаю мира, доброты, тепла,
Пусть жизнь твою плохое покидает,
И будет все в порядке у тебя.
Пусть в жизни будет больше света,
И отойдет подальше тьма,
В душе всегда лишь будет лета,
И пусть твоя исполнится мечта!
Пусть близкие твои здоровы будут,
Пусть в делах царит порядок, лад,
Пусть не страшат любые бури,
И не тревожит душу страх.
Ангел - хранитель тебя крылом коснулся,
День обычный в праздник обернулся,
Георгий, сегодня именины у тебя,
Ты самый главный виновник торжества.
Желаем жизни тебе полной и счастливой,
Пусть судьба будет удивительной, красивой,
Пусть все беды в бессилие от тебя убегают,
Пускай твои успехи вершины достигают.
Георгий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме - достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье - понимания, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
С Днем именин поздравлю Вас, Георгий!
Веселья, радости желаю в жизни Вам!
И этот день желаю Вам запомнить,
Чтоб перенес он Вас к Вашим мечтам!
Георгий, в жизни будет много света,
Пусть счастье он подарит Вам сейчас!
Хранитель ангел пусть подарит лето,
Сама любовь чтобы влюбилась в Вас!