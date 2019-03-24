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Именины (День Ангела) Георгия: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Георгия: значение имени и поздравления
08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В переводе с греческого Имя Георгия (Егора, Егория, Юрия) - "Земледелец", добавочное имя верховного греческого божества Зевса - покровителя земледелия.

Георгий - это мужское имя греческого происхождения, которое в переводе означает земледелец. Мальчик носящий данное имя ответственный, порядочный. Он постоянно стремится к самоутверждению. Георгий очень хороший и преданный друг. Он ценит всех своих друзей и относится к ним внимательно.

В детском возрасте Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников, но не в такой степени, чтобы это понималось ими как высокомерие. Георгий не доходит до черты, после которой наступает противопоставление своим товарищам. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В незнакомом обществе держится обособленно, а среди своего круга может и разговориться не в меру. В целом к людям - доброжелателен. Зла долго не помнит и отношениям с теми, кто его недолюбливает, старается придать ироничный характер.

С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается, как правило, счастливо. единственное, что он не способен перенести - это обман. Георгий любит веселые компании и вечеринки. Выпив, становится задумчивым. Любит гулять с детьми и женой.

Поздравления

Поздравления, Георгий,

В день особый принимай.

Все мечты свои и цели

Непременно воплощай.

Пожелать хочу подъемов

Ярких и стремительных.

Будет пусть успех в работе -

Головокружительным.

Пусть преследуют во всем

Радость и везение.

Будет пусть всегда отличным

Твое настроение.

 

Георгий поздравляю,

Желаю мира, доброты, тепла,

Пусть жизнь твою плохое покидает,

И будет все в порядке у тебя.

Пусть в жизни будет больше света,

И отойдет подальше тьма,

В душе всегда лишь будет лета,

И пусть твоя исполнится мечта!

Пусть близкие твои здоровы будут,

Пусть в делах царит порядок, лад,

Пусть не страшат любые бури,

И не тревожит душу страх.

 

Ангел - хранитель тебя крылом коснулся,

День обычный в праздник обернулся,

Георгий, сегодня именины у тебя,

Ты самый главный виновник торжества.

Желаем жизни тебе полной и счастливой,

Пусть судьба будет удивительной, красивой,

Пусть все беды в бессилие от тебя убегают,

Пускай твои успехи вершины достигают.

 

Георгий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме - достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье - понимания, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

 

С Днем именин поздравлю Вас, Георгий!

Веселья, радости желаю в жизни Вам!

И этот день желаю Вам запомнить,

Чтоб перенес он Вас к Вашим мечтам!

Георгий, в жизни будет много света,

Пусть счастье он подарит Вам сейчас!

Хранитель ангел пусть подарит лето,

Сама любовь чтобы влюбилась в Вас!

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