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Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла

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Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В понедельник, 25 марта, на большинстве территории страны будет солнечно, однако в западных и центральных областях возможны небольшие дожди.

В понедельник, 25 марта, в Украине будет от 2° мороза до 3° тепла, на юге до +6°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатском регионе, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской области 25 марта ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом. На остальной территории синоптики не прогнозируют существенных осадков. Облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла. В Киеве 25 марта облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура 8-10° тепла. В Киевской области осадков в понедельник тоже не прогнозируют. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура - 7-12° тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 25 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +10…+12
  • Львов – +8…+10
  • Ивано-Франковск – +8…+10
  • Тернополь – +8…+10
  • Черновцы – +8…+10
  • Хмельницкий – +8…+10
  • Луцк – +9…+11
  • Ровно – +9…+11
  • Житомир – +9…+11
  • Винница – +8…+10
  • Одесса – +9…+11
  • Николаев – +10…+12
  • Херсон – +10…+12
  • Симферополь – +10…+12
  • Кропивницкий – +8…+10
  • Черкассы – +8…+10
  • Чернигов – +9…+11
  • Сумы – +8…+10
  • Полтава – +8…+10
  • Днепр – +9…+11
  • Запорожье – +9…+11
  • Донецк – +9…+11
  • Луганск – +9…+11
  • Харьков – +8…+10
  • Киев – +8…+10

26-27 марта обещают дождь в восточных и Днепропетровской областях. В западных, северных областях - временами с мокрым снегом. В Карпатах небольшой снег. 27 марта ночью в центральных, днем в западных, северных и Винницкой области без осадков.

Во вторник, 26 марта, уже по Украине небольшой дождь, причем 26 марта в западных и северных областях с мокрым снегом.Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, днем 26 апреля в западной части порывы 15-20 м / с.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, 27 марта в западных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза; днем 4-9° тепла, 26 марта на Закарпатье и юге Украины до 12° тепла. В Карпатах температура ночью 26 марта 2-6° мороза, 27 марта 3-8° мороза. В столице 26 марта ночью возможен небольшой дождь и мокрый снег, днем 27 марта без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 26 марта 0-5° тепла, 27 марта 0-5° мороза; днем - 4-9° тепла.

В Украине в среду, 27 марта, местами небольшой дождь с мокрым снегом, 28 марта без существенных осадков. Температура ночью 27 марта от 3° тепла до 3° мороза, 28 марта 0-6° мороза; днем 3-9° тепла. По Киеву 26 марта без существенных осадков, лишь днем 27 марта небольшой дождь местами с мокрым снегом. Температура ночью 27 марта от 2° тепла до 3° мороза, 28 марта 1-6° мороза; днем 3-8° тепла.

В последствии, 28 и 29 марта Украина обещают преимущественно сухую погоду, только в восточных областях днем 29 марта небольшие осадки. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 28 марта - 3-9° тепла, 29 марта +6-11°. В столице - без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 28 марта 3-8° тепла, 29 марта +6-11°.

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

 

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С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками. В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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