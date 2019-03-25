Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова

Новости Украины: 25 марта - день памяти святого преподобного Феофана Исповедника - византийского монаха, летописца и богослова.

Конец марта, по праздничному светло, солнечно и ярко вокруг. Хотя, конечно, может еще и мороз вдарить, и метель разыграться, но, как мы уже замечали: "Март не декабрь", и судорожные попытки зимы удержаться на земле еще на недельку-другую никого уже серьезно напугать не могли. Что и говорить, пережили матушку, ну и слава Богу!

Обычно птиц угощали 25 марта семечками, чтобы скорее привлечь весну, ведь именно птицы зазывали ее в города и села. Также поили лошадей родниковой водой или водой, в которой долгое время находился какой-либо серебряный предмет (например, кольцо, ложка). Считалось, что это поможет уберечь их от болезни и порчи.

В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха, богослова. В народе говорили: "Феофан, проломи наст". Продолжали встречать весну в этот день и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время. С особым почтением относились к лошадям, как уже было сказано выше. А все потому, что при пахоте и посеве лошадь считалась незаменимым помощником для крестьянина. Проводили 25 марта многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.

В это же время продолжалась подготовка к началу сельскохозяйственного года. Особое внимание уделялось приметам.

Традиции

Считалось, что если утром этого дня появится туман, то в этот год будет большой урожай на лен и коноплю. Чтобы примета сбылась, разбрасывали по двору горсть конопляных и льняных семян для угощения птиц. Раньше волокно конопли шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло — в пищу, его использовали и для малярных работ. Если в этот день заболеет лошадь, то она не выздоровеет или не оправится от перенесенной болезни, ее нельзя будет использовать для работы в поле. С этим животным было связано много примет и суеверий. Считалось, что лошадь фыркает к дождю, трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью. Зимой лошадь ложится — к теплу, а храпит — к вьюге. Лошади фыркают в дороге — к радостной встрече. Если баба перешагнет через хомут или оглоблю, то лошади будет тяжело. Кони ржут — к добру. Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет, весь год будет тяжелым. Еще приглядывали, с какой стороны от муравейников начал таять снег: если с южной — лето будет коротким и холодным.

Народные приметы

Если снег на муравейнике тает с северной стороны, то лето будет долгим, теплым, и наоборот

Туман на Феофана – примета того, что овес и лен хорошо уродятся

Лед на реках сразу тонет – год будет неурожайным

Туман утром 25 марта – лен и конопля уродятся. Кстати, для хорошего урожая проводили один обряд. Хозяйка должна была верхом на кочерге объехать в этот день поле, на котором высажена конопля

Если в день Феофана птиц семенами льна покормить, то лен уродится

Если на Феофана лошадь заболела, то она либо долго не выздоровеет, либо умрет. Однако, в любом случае, весной она не сможет помочь крестьянину в работе

Кони фыркают громко – дождь пойдет. Если же они по дороге зафыркали, то стоит подготовиться к очень неприятной и неожиданной встрече.

Если женщина через лошадиную упряжку перешагнет, коню потом работать тяжело будет

Лошадь громко заржала в хлеву – скоро будет счастье

Лед тонет, но еще не тает – год будет неурожайным

По примете 25 марта на деревьях виден иней – примета к тому, что июнь будет очень дождливым

Если в день Григория Двоеслова погода по-настоящему весенняя, то летом будет много дождей

Туман поднялся вверх – жди дождя. А если он, напротив, опускается вниз – будет ясная погода

Если в ласточкином гнезде в этот день отыскать мелкий камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла. Но нельзя разорять ласточкино гнездо – навлечешь на себя беду.