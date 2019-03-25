Итоги 24 марта: Призыв Йованович к украинцам, конец спасательной операции в Норвегии

Новости Украины: Посол СШа Мари Йованович обратилась к украинцам накануне выборов президента, норвежский лайнер Viking Sky успешно прибыл в порт Молде, наводнение в Мозамбике.

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Посол США Йованович обратилась к украинцам

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев принять участие в выборах президента 31 марта и внести свой вклад в украинскую демократию.

Видеообращение дипломата опубликовано в Facebook Посольства США в Украине.

"Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы — это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", – отметила Йованович.

Смертельное ДТП в Одессе

В Одессе на проспекте Шевченко в ночь на 24 марта водитель BMW потерял управление и на большой скорости врезался в припаркованный Hyundai Sonata. После удара иномарку развернуло и выбросило на опору линии электропередач.

Сразу после столкновений BMW загорелся. Машину "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.

В жуткой аварии погиб 22-летний водитель и 33-летняя пассажирка. Известно, что за рулем элитного автомобиля BMW X6 был Шамиль Гаджиев. Его отец Газанфар Гаджиев является владельцем ночного клуба "Bono" в Аркадии, а брат Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу.

Разрушительный циклон "Идай" в Мозамбике

Количество погибших от циклона "Идай" в Мозамбике составляет минимум 644 человек, более 110 тыс. жителей потеряли кров и были размещены во временных приютах.

Международный комитет Красного Креста сообщает о первых случаях холеры. Кроме того, в затронутых наводнением районах растет число заболевших малярией. В связи с этим министр распорядился создать в регионе специальный медицинский центр, чтобы предотвратить распространение болезней.

Гуманитарная организация Save the children сообщает также о большом количестве детей, "которые блуждают по развалинам в поисках родителей".

По данным ООН, в граничащей с Мозамбиком стране Зимбабве количество погибших составляет от 154 до 259 человек. В Малави от циклона погибли 56 человек. Спасатели продолжают поиски пострадавших. Во многих районах Мозамбика есть перебои с продуктами и питьевой водой.

Круизный лайнер Viking Sky добрался до порта

Попавший в аварийную ситуацию у берегов Норвегии круизный лайнер Viking Sky сумел безопасно добраться до норвежского порта Молде. В результате ЧП на корабле пострадали 20 человек, им всем оказали медицинскую помощь.

На борту корабля находились 1300 пассажиров. Всех их удалось эвакуировать лишь 24 марта, ведь до этого проведению спасательной операции мешал шквальный ветер.

В районе аварии курсировали 3 вертолета, которые доставляли людей в безопасное место. Полиция организовала лагерь по приему людей на суше. С судна забрали 915 пассажиров и 258 членов экипажа. 20 из них отправили в больницы. Остальных людей вывели на палубу и надели на них спасательные жилеты.

Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Всего же пострадавших восемь.

Усик признан Спортсменом года-2018

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик стал лучшим спортсменом прошлого года в Украине. Уроженец Симферополя стал лауреатом 23 программы "Человек года-2018".

Боксер пришел на церемонию с женой Екатериной и промоутером Александром Красюком. Для прохода по красной дорожке Усик выбрал строгий черный костюм в сочетании с белой рубашкой и бабочкой.

Но изюминкой образа был его пиджак с красными цветами.