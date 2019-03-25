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Готовимся к Пасхе: необычные способы декорирования яиц

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Готовимся к Пасхе: необычные способы декорирования яиц
11:47 Сегодня Телеграф idei-dekoru.com

Новости Украины: До дня Светлой Пасхи остался месяц, поэтому стоит активно подыскивать креативные способы покраски яиц и декорирования их в домашних условиях.

Самое позитивное в процессе покраски яиц на Пасху - это возможность сблизиться с семьей. Заниматься декором можно и детям, и взрослым. Поэтому стоит приобщить к творческому процессу родственников, друзей и детвору. Предлагаем воспользоваться следующими вариантами украшения пасхальных яиц из доступных продуктов и предметов.

1. Шелуха и натуральная зелень. Об отваре из луковой шелухи можно долго не рассказывать. Таким способом яйца украшали в старину, и рецепт этот сохранился до сих пор. Но чтобы разнообразить "крашанки", можно воспользоваться обычной зеленью: травой, петрушкой, укропом, мятой. И даже взять цветы фиалки. Смочить сырое яйцо водой, чтобы к нему легко приклеились элементы декора, обмотать марлей или поместить в капроновый носочек, обтянув и связав ткань так, чтобы все плотно прилегало к яйцу. Варим в луковом отваре 7-9 минут, после помещаем в чистую воду. Таким образом, мы получаем след от листочка или цветка на темном оранжевом фоне.

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2. Шелковая ткань с узором. Остатки шелка с орнаментами помогут легко украсить вашу пасхальную корзинку. Просто обмотайте яйцо материей и отварите продукт в чистой воде. Рисунок, который нанесен на ткань, напечатается на скорлупу. Способ простой, но действенный, а в результате получаем эффектное украшение праздничного стола.

3. Растительное масло. С его помощью при окрашивании яйца приобретают интересные разводы. В воду с красителем следует добавить немного растительного масла и после окунуть уже готовые крашанки. Чтобы получить больше необычных разводов, яйца следует несколько раз повернуть. Через несколько минут, как написано в инструкции к краскам, продукт можно вынимать.

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4. Кружево и краски. Красители, которыми обычно забиты полочки магазинов в преддверии Светлой Пасхи, можно комбинировать с текстилем. В итоги выйдет нежная стильная корзинка. Все, что нужно, это кружево разных размеров и ширины. Им нужно обмотать яйца, хорошенько закрепив концы материала. Далее действуем по инструкции к красящим средствам. Этот же способ декорирования можно использовать при варке яиц в луковой шелухе.

5. Крапива. Сделать яйца натурального оливкового цвета, используя доступный продукт, абсолютно реально. Для этого нужно взять упаковку сушеной крапивы и приготовить отвар (он должен быть очень крепким и насыщенным). После готовим в полученной жидкости яйца, но не вынимаем их в конце. Оставляем все как есть на несколько часов. Вынимаем и аккуратно убираем остатки лепестков крапивы. Такой цвет хоть и не яркий, но естественный и по-своему красивый.

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Праздник, Советы, Яйца, Краски, Способ, Пасха, Краситель, Декор, Шелуха.
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