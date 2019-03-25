Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы

Новости Украины: Все центральные органы исполнительной власти Украины с 25 марта переходят на усиленный режим несения службы накануне предстоящих выборов президента.

В общем все центральные органы исполнительной власти, входящих в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов. Об этом шла речь сегодня, 25 марта, в ходе межведомственного видеоселекторного совещания с участием первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Первый заместитель министра Сергея Яровой сообщил, что еще за несколько месяцев до президентских выборов подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий. Поэтому для обеспечения правопорядка во время проведения выборов была отработана организация и координация работы между всеми службами ведомства на местах.

Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлен 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства.

Напомним, на украинско-российской границе продолжают фиксировать случаи направления в подконтрольной украинскому правительству территории с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины. Ситуация на границе с Россией остается довольно напряженной, но контролируемой. Сейчас на линии российско-украинской границы усилены меры безопасности в связи с повышением уровня угрозы в период президентской кампании и выборов президента Украины