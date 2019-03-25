Скандал на "Укрзализныце": дежурная высказалась о войне в Украине

Новости Украины: В соцсети появилась скандальная история о работнице ЖД-вокзала столицы, в которой женщина объяснила, почему не работают кассы для военнослужащих.

Инцидент на Центральном вокзале Киева описал его участник, журналист Тим Златкин. На своей странице он рассказал вкратце неприятную историю, связанную с работой сотрудников учреждения.

Мужчина поинтересовался у дежурной по вокзалу, почему в который раз закрыты кассы для военнослужащих. На вопрос молодого человека, закончилась ли война в стране, сотрудница (имени не разглашается, - ред.) ответила, что ее и вовсе нет.

Такой ответ показался мужчине странным и неприятным. Тем не менее, на пост отреагировал представитель транспортной организации Александр Рудоманов. Попросил журналиста позвонить на горячую линию и сообщить об инциденте. Также уточнил детали истории и поблагодарил активиста за обращение.